Стойкая "Рысь": появилось фото подорвавшегося на мине бронеавтомобиля
В Сирии бронированный автомобиль "Рысь" российских войск успешно выдержал подрыв на противотанковой мине.
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На известном сайте Lost Armour разместили фотографии поврежденного транспортного средства. Как можно понять, автомобиль наехал на взрывное устройство правым колесом. В результате взрыва полностью разворотило всю переднюю часть. Однако находившиеся в салоне люди не пострадали.
Сообщается, что инцидент произошел еще в 2016 году из-за ошибки бойцов сирийских правительственных войск, установивших мины, но не сообщивших об этом своим российским коллегам. Официального подтверждения этой информации нет.
"Рысь" - это итальянский бронеавтомобиль IVECO LMV M65, принятый на вооружение Российской армией. Наши подразделения стали применять их практически сразу, как прибыли в Сирию.
Главной особенностью этого броневика с колесной формулой 4х4 является его высокая степень защиты от мин и других взрывных устройств. При весе до 7100 кг, он может вмещать водителя и четырех бойцов. Его грузоподъемность составляет 270 кг. Масса перевозимого прицепа - до 2000 кг. Мощность двигателя - 190 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 110 км/ч. Запас хода – 800 км.
Ранее сообщалось, что "Рыси" имеются также на вооружении формирований, сражающихся на стороне правительственных войск страны. На них были установлены крупнокалиберные пулеметы ДШКМ.
Алексей Брусилов
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