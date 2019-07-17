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17.07.2019
Интерфакс-АВН

В Средиземное море вошел российский корабль "Углич" с "Калибрами" на вооружении

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Корабль "Углич" проекта 21631
Запуск противокорабельной ракеты ракетного комплекса "Калибр" с малого ракетного корабля "Углич" проекта 21631 Каспийской флотилии. Июнь 2014 года.
Источник изображения: "Вести-24" / Curious / forums.airbase.ru

Стамбул. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль Каспийской флотилии "Углич" вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские морские порталы.

МРК "Углич" класса "река-море" является первым серийным кораблём проекта 21631,которые строятся с 2010 года для ВМФ РФ. Он оснащен самыми современными образцами артиллерийского, ракетного и радиотехнического вооружения, в том числе ракетным комплексом "Калибр-НК".

Осенью 2015 года МРК "Углич" в составе группы из четырёх кораблей Каспийской флотилии нанёс удары крылатыми ракетами "Калибр" из назначенного района акватории Каспийского моря по объектам инфраструктуры "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической организации).

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
КФ
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