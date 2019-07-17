Компания Pilatus завершает поставку ВВС Австралии УТС PC-21

ЦАМТО, 16 июля. Компания Pilatus 12 июля сообщила о завершении сборки третьего УТС PC-21, предназначенного для подразделения авиационных исследований и разработок ARDU (Aircraft Research and Development Unit) ВВС Австралии.

Как сообщает Scramble Magazine, самолет с серийным номером A54-045 (заводской номер SN 278, временный регистрационный номер HB-HWS) был представлен в серых тонах австралийских ВВС и со значком ARDU на хвосте.

Подразделение авиационных исследований и разработок ARDU планирует, проводит и анализирует результаты наземных и летных испытаний имеющихся и новых самолетов ВВС Австралии. Группа ARDU состоит из четырех подразделений, расположенных на авиабазах в Эдинбурге, Эмберли, Ричмонде и Уильямтауне, в которых работают квалифицированные летчики-испытатели, инженеры по летным испытаниям и специалисты по системам летных испытаний. Ранее группа ARDU получила самолеты PC-21 с серийными номерами A54-017 (заводской номер 250) и A54-018 (заводской номер 251).

По оценке ЦАМТО, судя по серийному номеру третьего УТС PC-21 для группы ARDU, программа поставки ВВС Австралии 49 машин данного типа завершается. В частности, предназначенный для группы ARDU самолет является 45-м в серии.

Напомним, что Министерство обороны Австралии 6 сентября 2015 года объявило о выборе возглавляемого компанией Lockheed Martin Australia консорциума привилегированным участником конкурса на поставку в рамках Проекта AIR 5428 новой системы подготовки военных летчиков для ВВС страны. Новые самолеты предназначены для замены 63 устаревших УТС PC-9/A, а также CT-4B "Эйртрейнер". PC-9/A должны быть сняты с вооружения в 2019 году после 30 лет эксплуатации.

Министерство обороны Австралии 8 декабря 2015 года заключило с Lockheed Martin Australia контракт стоимостью 1,2 млрд. австр. долл. (863 млн. долл. США) на поставку и обслуживание системы летной подготовки на базе УТС PC-21. Соглашение предусматривает поставку 49 самолетов PC-21 компании Pilatus Aircraft, семи летных тренажеров, создание системы летной подготовки, материально-техническое обеспечение в течение начального семилетнего периода. На компанию Hawker Pacific возложены работы по технической поддержке авиатехники.

Летные испытания первого произведенного для ВВС Австралии УТС PC-21 (серийный номер A54-001) начались в июне 2016 года. Передача ВВС первой пары самолетов состоялась в марте 2017 года в ходе международной авиационной и оборонной выставки AVALON-2017. Первые 6 самолетов PC-21 были официально приняты на вооружение ВВС Австралии в августе 2017 года.