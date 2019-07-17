NetEase (Китай): сколько получают военнослужащие в разных странах? В США – 24800 юаней, в России – 5000 юаней, а в Китае?

В Китае многие юноши хотят служить в армии. Для них быть военным – это повод для гордости, ведь в армии можно не только развить свои способности, стать лучше, но и внести вклад в развитие государства. Кроме того, военнослужащим выплачивается неплохое ежемесячное пособие, пишет китайское издание. В статье приводится краткое сравнение выплат солдатам из США, России и Китая.

В Китае многие молодые люди мечтают пойти в армию, так как там можно натренироваться, развить свои способности, а также внести вклад в строительство своего родного государства. В Китае военный - это гордость семьи, поэтому каждый год находится немало желающих пойти в армию. Кроме того, во время службы солдатам платится ежемесячное пособие.

Это пособие можно смело считать зарплатой. Стоит отметить, что жилье, питание и обмундирование военнослужащим предоставляется бесплатно. Безусловно, в армию идут не только из-за зарплаты. Для многих это долг или мечта, а наличие зарплаты - это своего рода проявление заботы и внимания со стороны государства. Сколько же получают военнослужащие в разных странах мира?

В единственной сверхдержаве современности - США - денежных средств на военные расходы выделяется больше, чем в какой-либо другой стране. Получается, что и зарплаты военнослужащим должны быть очень высокие. По сообщениям американских СМИ, ежемесячно военным выплачивается по 4 тысячи долларов, примерно 24800 юаней.

В отличие от других стран, за время службы в вооруженных силах США солдатам дополнительно выплачивается моральная компенсация, которая составляет около четырех долларов в день. Это немного, но за месяц такие ежедневные выплаты складываются в приличную сумму. В американских войсках всегда был высок процент самоубийств. На войне они переживают разлуку и постоянно находятся между жизнью и смертью, отчего на душе становится невыносимо тяжело. Но они ничего не могут с этим сделать, нужно продолжать выполнять приказы старших по званию. Так со временем в их головах начинают появляться мысли о самоубийстве. Поэтому вооруженные силы США сталкиваются с двумя проблемами, с одной стороны - это трудности, связанные с призывом, а с другой - высокий процент самоубийств. Неудивительно, что было принято решение выплачивать солдатам дополнительные средства в качестве моральной компенсации.

Упадок российской экономики и западные санкции сократили военные расходы страны, однако это не уменьшило зарплату российских военных, а, наоборот, увеличило. В месяц им выплачивают около 5 тысяч юаней. Это, конечно, намного меньше, чем в США, но вполне приемлемо для России, учитывая, что для военнослужащих в стране специально строят многоквартирные дома, где можно жить даже после увольнения со службы. Вот только в собственность военнослужащим эти квартиры не переходят.

Обычный солдат сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая получает ежемесячно 500-900 юаней, что составляет 10-20 тысяч юаней чистого дохода в год. Выплаты для военнослужащих в Китае невелики, однако прослужив два года и уволившись, можно получить солидные деньги. Выпускникам средней школы выдают 146 тысяч юаней, а тем, кто пошел в армию после окончания вуза - до 180-200 тысяч юаней.