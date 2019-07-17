Экипаж вертолёта палубной авиации ЧФ выполнил полеты в Средиземном море
Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ возвращается на аэродром Николаевка со стороны залива Петра Великого.
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Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - В соответствии с планом боевой подготовки экипаж вертолета Ка-27ПЛ выполнил практические полеты с палубы фрегата "Адмирал Григорович", который в составе постоянной группировки ВМФ выполняет задачи в Средиземном море.
"В частности летчики морской авиации Черноморского флота во взаимодействии с экипажем фрегата отработали в море задачи по взлётам и посадкам на палубу корабля как на ходу, так и на якоре, а также провели тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой", - говорится в сообщении штаба ЧФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.
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