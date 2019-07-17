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17.07.2019
Известия.ru

Трамп выдвинул Эспера на пост главы Пентагона

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра обороны Марка Эспера, который на данный момент исполняет обязанности главы военного ведомства. Об этом 15 июля сообщило ТАСС со ссылкой на распространенное заявление Белого дома.

"Уведомление о выдвижении на должность направлено в сенат: Марк Эспер из штата Вирджиния на должность министра обороны", — говорится в документе.

Отмечается, что новым и.о. главы Пентагона станет министр ВМС США Ричард Спенсер. Это необходимо по законодательству, так как пока кандидатура претендента на пост главы ведомства рассматривается в сенате, этот человек не может возглавлять ведомство.

Марк Эспер был назначен Трампом и.о. министра обороны 18 июня после того, как предыдущий исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан отказался возглавить ведомство из-за семейной ситуации.

Сам Шанахан стал и.о. министра 1 января после отставки Джеймса Мэттиса, которого Трамп уволил из-за разногласий в вопросе вывода войск из Сирии.

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Страны
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
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