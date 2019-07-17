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17.07.2019
Интерфакс-АВН

Правительство РФ поддержало законопроект о нераскрытии сведений о закупках в рамках гособоронзаказа для защиты в условиях международных санкций

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Гособоронзаказ
Иллюстрация на тему "Гособоронзаказ".
Источник изображения: Военное обозрение

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Законопроект об ограничении круга лиц, обладающих сведениями о выполнении государственного оборонного заказа, в условиях международных санкций против РФ одобрен правительством РФ.

"Правительством РФ законопроект поддерживается", - говорится в отзыве кабмина (имеется в распоряжении "Интерфакса").

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой депутатов, в том числе Владимиром Гутеневым (фракция "Единая Россия").

Законопроект предлагает исключить обязанность по размещению сведений о закупках в рамках государственного оборонного заказа, в том числе в плане закупок как со стороны государственных заказчиков, так и со стороны исполнителей гособоронзаказа.

Это связано с необходимостью ограничить круг лиц, обладающих сведениями о выполнении гособоронзаказа, в условиях действия международных санкций против РФ и оборонно-промышленного комплекса России, говорится в пояснительной записке.

Там же отмечается, что в настоящее время осуществление закупок предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) осложнено введением международным санкций.

"Учитывая действие международных санкций в отношении предприятий ОПК, раскрытие сведений о закупках фактически означает разглашение в открытом доступе информации о взаимодействии поставщиков с лицом, включённым в санкционные списки, что влечёт негативные последствия как для поставщиков (дискредитация поставщиков, включения таких поставщиков в санкционные списки, аннулирование экспортных лицензий), так и для предприятий ОПК (в частности, невозможность приобретения продукции, имеющий санкционное происхождение, неполучение продукции по заключённым договорам, отказ поставщиков взаимодействовать с предприятиями)", - говорится в пояснительной записке.

Указанные последствия имеют место вне зависимости от категории продукции и обусловлены именно действием международных санкций в отношении предприятий ОПК, отмечается в проекте закона.

В отзыве правительства на данный проект закона отмечается, что сейчас закупка проводится закрытым способом в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну,

Вместе с тем в кабинете министров отметили, что не все закупки на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, а также разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры, осуществляемые в рамках гособоронзаказа, содержат сведения, составляющие гостайну.

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Персоны
Гутенёв Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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