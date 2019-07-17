В США рассказали об "уязвимости" российской ЗРС С-400

Российская зенитная ракетная система С-400 является одной из лучших в мире, однако она не способна отразить массированный воздушный налет и эффективна только при поддержке со стороны других средств ПВО. Об этом говорится в отчете американской компании Stratfor.

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Аналитики американской разведывательно-аналитической компании заявили, что российская система С-400 безусловно является одной из лучших в мире стратегических зенитных систем, но обладает одной, но значительной "уязвимостью" - она не может в одиночку отразить массированную атаку с воздуха без поддержки других систем ПВО.

Составители отчета отмечают, что С-400 обладает несомненными сильными сторонами, среди которых: увеличенный радиус действия, способность поражать различные цели, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты и способна бороться со стелс-технологиями. Дальность действия российской ЗРС может достигать 400 км, однако в других географических условиях, таких как горы, ее эффективность снижается и составляет уже не сотни, а "лишь десятки" километров. Также отмечается, что без поддержки других систем ПВО С-400 не сможет отразить атаку с воздуха. Кроме того, на эффективность работы комплекса влияет обученность расчетов.

У полного дивизиона С-400 есть примерно восемь пусковых установок, обычно по четыре ракеты в каждой". 32 ракеты, безусловно, достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб ограниченной атаке. Но если С-400 действует изолированно или не поддерживается другими современными средствами ПВО, у нее, вероятно, недостаточно ракет, чтобы выдержать решительный натиск

- говорится в отчете.

Подводя итоги, аналитики американской разведывательно-аналитической компании резюмируют, что российская ЗРС С-400 неэффективна при автономной работе и предназначена только для работы в составе интегрированных систем ПВО.