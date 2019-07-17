Войти
17.07.2019
Военное обозрение

В США рассказали об "уязвимости" российской ЗРС С-400

299
0
0

Российская зенитная ракетная система С-400 является одной из лучших в мире, однако она не способна отразить массированный воздушный налет и эффективна только при поддержке со стороны других средств ПВО. Об этом говорится в отчете американской компании Stratfor.

Источник изображения: Минобороны РФ

Аналитики американской разведывательно-аналитической компании заявили, что российская система С-400 безусловно является одной из лучших в мире стратегических зенитных систем, но обладает одной, но значительной "уязвимостью" - она не может в одиночку отразить массированную атаку с воздуха без поддержки других систем ПВО.

Составители отчета отмечают, что С-400 обладает несомненными сильными сторонами, среди которых: увеличенный радиус действия, способность поражать различные цели, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты и способна бороться со стелс-технологиями. Дальность действия российской ЗРС может достигать 400 км, однако в других географических условиях, таких как горы, ее эффективность снижается и составляет уже не сотни, а "лишь десятки" километров. Также отмечается, что без поддержки других систем ПВО С-400 не сможет отразить атаку с воздуха. Кроме того, на эффективность работы комплекса влияет обученность расчетов.

У полного дивизиона С-400 есть примерно восемь пусковых установок, обычно по четыре ракеты в каждой". 32 ракеты, безусловно, достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб ограниченной атаке. Но если С-400 действует изолированно или не поддерживается другими современными средствами ПВО, у нее, вероятно, недостаточно ракет, чтобы выдержать решительный натиск

- говорится в отчете.

Подводя итоги, аналитики американской разведывательно-аналитической компании резюмируют, что российская ЗРС С-400 неэффективна при автономной работе и предназначена только для работы в составе интегрированных систем ПВО.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
23.04.2019
"Применим 5-ю статью": сенатор США пригрозил Турции из-за С-400
07.12.2018
Начальник Генерального штаба ВС РФ провел брифинг для иностранных военных атташе
10.10.2017
Аравийский прорыв: Россия теснит США на рынке оружия Ближнего Востока
07.10.2016
Минобороны напомнило "стратегам" из США о радиусе действия ЗРК в Сирии
23.09.2013
Дамаск получил противоядие от "Томагавков"
29.03.2010
"Панцирь-С" встанет на защиту С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 10:21
  • 40
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 17.07 10:02
  • 97
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 17.07 09:52
  • 1
Sohu (Китай): российская армия отправила в Сирию боевого робота. Его слабое место – отсутствие пропускной способности 5G
  • 17.07 09:45
  • 3
Минфин бьет по своим
  • 17.07 09:40
  • 6
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 17.07 09:15
  • 4
Новые тральщики проекта 12700 будут поставлены на все флота - вице-премьер Борисов
  • 17.07 07:16
  • 19
"Нептун" атакует: как Киев хочет уничтожить Крымский мост
  • 17.07 01:09
  • 4
Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
  • 17.07 01:04
  • 115
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.07 00:49
  • 14
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 17.07 00:19
  • 1
Подводный флот поднимает паруса
  • 16.07 23:21
  • 1
Стало известно об отставке командира спецподразделения ФСБ "Альфа"
  • 16.07 22:22
  • 6
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 16.07 20:28
  • 1
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 16.07 18:47
  • 7
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила