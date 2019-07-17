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17.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

В НАТО заговорили об "ответе" на выход России из ДРСМД

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

Североатлантический альянс готов дать взвешенный и эффективный ответ, если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Университете Торонто.

"Если Россия не вернется к выполнению [договора], то мы ответим [ей] взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием", – приводит ТАСС заявление Столтенберга, которого процитировал пресс-офицер НАТО Дилан Уайт.

Столтенберг также отметил, что на данный момент НАТО не видит "со стороны России никаких признаков" того, что она продолжит соблюдать ДРСМД и после 2 августа, когда истекает срок его действия.

Ранее Столтенберг возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД.

Напомним, по версии Запада, российская ракета 9М729 якобы нарушает ДРСМД, но в действительности ее характеристики соответствуют договору. Между тем, Москва в рамках ДРСМД требует от США уничтожить ударные беспилотники и развернутые на суше установки Мк-41.

В феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Mark 41
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
РСМД
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