Sohu (Китай): российская армия отправила в Сирию боевого робота. Его слабое место – отсутствие пропускной способности 5G

В 2018 году Россия провела в Сирии испытания боевого робота "Уран-9". Они выявили целый ряд существенных недоработок: слишком близкое расстояние между роботом и машиной, из которой ведется управление, а также слишком частая потеря управляющего сигнала. Однако не самый лучший дебют "Урана-9" стал ценным опытом для инженеров, которые должны провести правильную работу над ошибками, пишет "Соху".

В мае 2018 года российское военное ведомство объявило, что в Сирии состоялись боевые испытания "Уран-9". "Уран-9" представляет собой небольшой радиоуправляемый танк, который получил широкую известность за свою мощную пушку и ракетное вооружение.

Еще в 2016 году российская армия закупила у ОАО "766 УПТК" 22 боевых робота "Уран-9". Они способны выполнять задачи по разведке и огневой поддержке, поэтому относятся к пехотным или инженерным подразделениям, а не к отдельному виду мобильных войск. Государственная компания "Ростех" поставляет "Уран-9" на экспорт. Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн уже выказывал свою заинтересованность российским роботом.

"Уран-9" имеет форму ромба, его вес составляет 12 тонн, что в пять раз меньше, чем вес танка Т-90, а длина - 5 метров, что чуть больше, чем половина Т-90. Дизельный двигатель способен развивать скорость до 22 миль в час по шоссе и 6-15 миль в час по пересеченной местности. Сообщается, что стальные листы корпуса робота способны защитить его от осколков снарядов и малокалиберного стрелкового оружия. От остальных видов обычного вооружения, например, от РПГ или тяжелых пулеметов, такая броня не спасет.

В Сирии "Уран-9" доставлялся на поле боя на большом грузовике, после чего его управление переходило в руки оператора и командира, находящихся в бронированном КамАЗе 6x6. Оператор вел наблюдение за танком при помощи тепловизионного прицела и датчиков, установленных на его башне. Робота также можно было контролировать при помощи портативного блока управления.

В российской армии применяется единая система тактического управления, при помощи которой можно одновременно управлять сразу четырьмя роботами "Уран-9". Они могут составлять одну сеть, расходиться друг от друга на четыре мили или идти в колонне. Если теряется управляющий сигнал, боевые роботы лишаются части своего функционала, например, способности двигаться по заданному маршруту и обходить препятствия. По некоторым данным, оставшийся без управления "Уран-9" может самостоятельно осуществлять поиск, распознавать объекты и атаковать силы противника.

На башне боевого робота "Уран-9" установлена 30-мм автоматическая пушка 2А72, способная поражать легкие бронеавтомобили и пехоту противника, а также 7,62-мм пулемет. На пусковую установку также можно прикрепить две или четыре противотанковые управляемые ракеты 9М120 "Атака" с лазерным наведением, способные уничтожать танки на расстоянии до 3,7 миль. На двух вращающихся пусковых установках в верхней части башни могут находиться от 6 до 12 реактивных огнеметов типа "Шмель", наполненных воздухом и горючим под давлением. Эти ракеты способны полностью уничтожать пехоту противника на расстоянии одной мили. Если роботу угрожает низколетящий объект, вместо ракет "Шмель" могут быть использованы зенитные управляемые ракеты "Стрела" или "Игла".

И все же испытания в Сирии показали, что вся эта внушительная огневая мощь "Урана-9" может быть эффективно использована, только если оператору удалось отследить противника и открыть по нему прицельный огонь.

Прежде всего, испытания в реальных боевых условиях доказали, что инфракрасный и оптический датчик боевого робота не в состоянии обнаружить противника на расстоянии, превышающем 1,25 мили. А это только треть заявленной дальности стрельбы днем, которая по официальной информации должна составлять 3,75 мили, и половина радиуса действия в ночное время. Сообщается, что "оптическая станция ОСН-4 не позволяет выявлять оптические приборы наблюдения и прицеливания противника и выдает множественные помехи на земле и в воздушном пространстве в секторе наблюдения".

Кроме того, "Уран-9" недостаточно стабилен, в движении его датчики и системы вооружения становятся полностью бесполезными. Во время боевых испытаний робот шесть раз исполнял команду "открыть огонь" с задержкой, а иногда не исполнял ее совсем.

Как сообщают, в гусеничной ходовой части "Урана-9" могут возникать проблемы с катками и пружиной подвески, из-за чего робот нуждается в частом ремонте и не может использоваться продолжительное время. Но самой большой проблемой остается то, что система дистанционного управления работает на расстоянии не больше 300-400 метров вместо обещанных 1,8 миль. На таком маленьком расстоянии машина с оператором, скорее всего, будет находиться в зоне поражения.

В отличие от летающих беспилотников, управляющий сигнал машины на радиоуправлении может сбиваться при проходе через горы, здания и другие объекты. В ходе испытаний в Сирии это 17 раз приводило к потере сигнала в среднем на одну минуту, и дважды связь с боевым роботом была потеряна на полтора часа.

Учитывая, что на современных театрах военных действий вроде Сирии существует огромная электромагнитная активность, создаваемая передаваемыми сигналами и беспилотниками, еще более остро встали вопросы наведения помех и электронного шпионажа. Пропускная способность "Урана-9" может не только ограничить их развертывание в определенном секторе, но и сделать их очевидными целями для электронных атак противника. Несмотря на заверения производителей, что цепочка данных защищена от подобного рода помех, России не помешало бы обзавестись передатчиком, работающим на 5G.

Как передает "Джейнс Дефенс Уикли" (Jane's Defence Weekly), компания "Ростех" продолжает работать над дальностью стрельбы, временем отклика и пропускной способностью боевого робота "Уран-9". Во время крупномасштабных военных учений "Восток", проходивших в России в 2018 году, "Уран-9" должен был наблюдать за другим роботом, "Ураном-6", выполняющим операции по разминированию, обеспечивать его огневой поддержкой и устранять для него препятствия. В теории "Уран-9" должен был также снижать риск человеческих жертв в условиях повышенной опасности, искать спрятанные позиции противника или создавать огневое прикрытие для атаки на обороняющегося противника. Однако робот не станет надежнее, если не увеличится расстояние между ним и машиной, из которой ведется управление. В противном случае боевое применение "Урана-9" будет ограничено.

В некотором смысле российский боевой робот хорошо проявил себя в Сирии. Несмотря на то, что технологии, используемые в нем, уже несколько десятилетий не считаются новинкой, сам робот не сразу появился на поле боя. Разработка надежного канала связи, сложного автономного алгоритма работы, интегрированных датчиков и системы прицелов позволила оператору дистанционно распознавать и атаковать цель, что немаловажно в условиях настоящих боевых действий.

Для инженеров, трудившихся над совершенствованием боевого робота, не самый блистательный дебют "Урана-9" стал ценным опытом.