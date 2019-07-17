The National Interest (США): НАТО, готовься! Скоро российские ЗРК С-500 окажутся рядом с тобой на поле боя

Автор журнала "Нешнл интерест" собрал информационные утечки и официальные заявления российских представителей оборонпрома о новом комплексе С-500 и попытался понять на что способен российский ЗРК. Особенно журналиста удивили заявления о начале производства российских зенитно-ракетных комплексов С-500 — судя по всему, они появятся быстрее, чем предполагалось.

На что способен новый российский зенитно-ракетный комплекс?

После нескольких месяцев радиомолчания и отдельных утечек со ссылкой на анонимные источники высокопоставленные российские представители оборонной промышленности выступили, наконец, с заявлениями о начале производства российских зенитно-ракетных комплексов С-500 - и, судя по всему, они появятся быстрее, чем предполагалось.

Сергей Чемезов, генеральный директор корпорации "Ростех", запустил новый раунд спекуляций по этому поводу своим заявлением, сделанном в ходе интервью российскому телеканалу. Он сообщил о том, что ЗРК С-500 будут приняты на вооружение "очень скоро". "Создается новое современное оружие. И если С-400 сегодня уже имеем возможность продать, то у нас уже сегодня начинают изготавливаться С-500. Это более современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Я думаю, что он в ближайшее время появится".

Российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров пошел даже дальше, чем Чемезов, и сообщил о готовности комплексов С-500: "Разработка зенитно-ракетной системы С-500 "Прометей" вышла на завершающую стадию. Закончены контрольные испытания элементов ЗРС С-500, продолжается отработка системы в комплексе. В ходе отработки подтверждены основные характеристики, и ЗРС готова к серийному производству. В целом все работы идут по плану, и первые ЗРС С-500 "Прометей" поступят на вооружение российской армии в установленные сроки, определенные программой вооружений - 2027", - сказал Чемезов (так в тексте - прим. перев.) в интервью российскому информационному агентству Интерфакс.

Остается неясным, каким именно является указанный график, и при этом некоторые эксперты ранее считали, что серийное производство ЗРК С-500 вряд ли начнется в период с 2018 года по 2027 год. Однако многочисленные кремлевские заявления, сделанные в течение последних нескольких недель, позволяют предположить, что первые зенитно-ракетные комплексы С-500 могут быть приняты на вооружение раньше, чем ожидалось. Вот что сказал по этому поводу российский вице-премьер Юрий Борисов: "Успешные предварительные испытания позволили Министерству обороны России принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска данной зенитно-ракетной системы. В результате комплексы С-500 начнут поступать в зенитные ракетные полки уже в ближайшие годы". Это может произойти уже в следующем году, поскольку ранее российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что Российская Армия получит первые комплексы С-500 в 2020 году.

Данные относительно оборудования в составе ЗРК С-500 пока официально не объявлены, однако многочисленные просочившиеся в российские средства массовой информации сведения, а также немногословные обещания производителей свидетельствуют о том, что новые комплексы будут лучшими в своем классе - радиус их действия составит 600 километров, и они будут способны одновременно сопровождать до 10 баллистических целей, летящих со скоростью 6,5 километров (4 мили) в секунду.

Но почему Кремль после многолетних отсрочек теперь так заинтересован в скорейшем выпуске зенитно-ракетных комплексов С-500? Несколько факторов повлияли на это решение.

Во-первых, речь идет о графике экспортных поставок. Комментарий Чемезова оживил появившиеся ранее спекуляции по поводу того, что российская оборонная промышленность воздерживается от важных заявление по поводу комплексов С-500 в ожидании завершения критически важных контрактов на поставку ЗРК С-400 Индии, Китаю и Турции. Кроме того, вновь появившееся у Кремля желание начать производство комплексов С-500 совпадает с шокирующим объявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция вместе с Россией будет производить ЗРК С-500.

Во-вторых, теперь ясно, что С-500 не являются тем, что С-400 были по отношению к С-300: то есть, российские военные не собираются в ближайшее время заменять все комплексы С-400 на С-500. Вместе этого, ЗРК С-500 будут действовать вместе с ЗРК С-400 как обладающие большим радиусом действия и как более мощные зенитно-ракетные комплексы, которые были разработаны для надежного перехвата наиболее опасных гиперзвуковых межконтинентальных баллистических ракет в ближнем космосе.

Комплексы С-500 предназначены для того, чтобы выполнить жизненно важную, но, вместе с тем, нишевую стратегическую задачу, и поэтому они вряд ли будут производиться в массовом порядке. При этом комплексы С-400 в обозримом будущем будут составлять традиционную основу российского арсенала противоракетной обороны.

Марк Эпископос - постоянный автор журнала "Нешнл интерест", младший научный сотрудник Центра Национальных интересов и аспирант Американского университета (American University).

Марк Эпископос (Mark Episkopos)