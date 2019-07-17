Ученые РФ работают над технологией, благодаря которой часы на спутниках могут стать точнее

Речь идет об оптических стандартах частоты

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разрабатывают прибор, размещение модернизированной версии которого на спутниках может повысить точность их часов и улучшить показатели навигационных систем. Об этом сообщили ТАСС в институте.

"Ученые ВНИИФТРИ освоили технологию разработки оптических стандартов частоты. В ближайшем будущем будет закончена работа по созданию наземной мобильной версии такого стандарта. Эти разработки позволят накопить опыт и создать предпосылки для разработки мобильных часов в космосе. По оценкам специалистов института, работа по их созданию может занять три-четыре года", - отметили в институте.

Оптический стандарт частоты - это лазер с высокой стабильной частотой. Планируется, что новая разработка будет иметь объем не более 1 куб. м и будет представлять собой набор инструментов, закрепленных на "оптическом столе". В качестве основного вещества в нем, возможно, будет использоваться иттербий, атомы которого в результате охлаждения будут изменять состояние (оптический переход), создавая излучение с высокой стабильной частотой.

Как пояснил ТАСС начальник Главного метрологического центра государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли Игорь Блинов, ранее "на спутниках в российской навигационной системе ГЛОНАСС классически использовались цезиевые часы", то есть радиотехнический стандарт (излучение в радиодиапазоне). У иттербия частота излучения, которое возникает не в радио-, а в оптическом диапазоне, выше.

Благодаря этому новый стандарт может расширить возможности систем позиционирования и сделать их точнее. По словам Блинова, "погрешность определения координат потребителем (автомобилем, пешеходом) в значительной степени определяется точностью стандарта частоты, который расположен на борту космического аппарата и на Земле". Спутник во время полета излучает точный стабильный сигнал, который принимает потребитель. Координаты и время определяются по сигналам четырех космических аппаратов.

Сейчас основные работы по созданию наземной версии стандарта находятся в завершающей стадии. "На сегодняшний день основные работы проведены, идет настройка и наладка оборудования", - отметили в ВНИИФТРИ.