Директор авиакластера Ростеха, экс-министр обороны Сердюков переизбран главой совета директоров ОАК

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха", экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков переизбран председателем совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (ОАК), следует из сообщения компании.

Решение принято на заседании 12 июля.

Впервые Сердюков возглавил совет директоров ОАК в мае этого года. После этого на годовом собрании акционеров в июне был избран новый состав совета, по сравнению с предыдущим составом было два изменения: в совет вошел заместитель председателя "ВЭБ.РФ", глава "ВЭБ-лизинга" Артем Довлатов, а покинул его директор по реализации госпрограмм "Ростеха" Иван Скрыльник.

Остальные члены совета тогда сохранили места, среди них Сердюков и еще четыре топ-менеджера "Ростеха": директор по экономике и финансам Оксана Лобанова, директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Алла Лалетина, председатель научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптев и гендиректор "Рособоронэкспорта" (на 100% принадлежит "Ростеху") Александр Михеев. Также в совете ОАК остались замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров и проректор Всероссийской академии внешней торговли по научной работе Минэкономразвития, экс-президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников, президент ОАК Юрий Слюсарь, заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик и президент Фонда содействия инвестициям им. Попова, экс-гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко.

Все члены обновленного совета директоров ОАК, кроме кандидата от "ВЭБ.РФ" Довлатова, согласно ранее опубликованным материалам, выдвигались от "Ростеха". До этого всех кандидатов предлагало правительство РФ, но в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК, находящихся в федеральной собственности (через Росимущество). Как отмечали в правительстве, это позволит консолидировать "основные научно-производственные мощности в области авиастроения".

Помимо госдоли и пакета "ВЭБ.РФ", 3,05% в капитале ОАК - у частных акционеров.