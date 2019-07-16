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16.07.2019
РИА Новости

Российские Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем

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Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции, сообщила пресс-служба минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полета составила более 7 часов", - говорится в сообщении.

Добавляется, что на отдельных этапах их сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции. После полета экипажи ВКС России вернулись на аэродром базирования.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Финляндия
Швеция
Продукция
F-16
F-18
Gripen NG
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
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