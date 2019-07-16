Сирия высказалась по поводу поставки российских С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию.
Источник изображения: © REUTERS / Turkish Defence Ministry
Сирийский посол в России Рияд Хаддад рассказал, что Сирия не видит причин для беспокойства в связи с поставками российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
"В данный момент Турция играет роль страны-гаранта вместе с Российской Федерацией и координирует свои шаги с руководством РФ. Поэтому, скажем так, это не находится в поле нашего внимания", – цитирует РИА "Новости" слова посла.
Ранее стало известно, что в Турцию из России прилетел девятый самолет с компонентами для ЗРС С-400.
Анастасия Норина
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