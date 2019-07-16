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16.07.2019
Интерфакс-АВН

ЕС делает все возможное для спасения ядерной сделки с Ираном - глава МИД Испании

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Атомная электростанция в Бушере, Иран
Атомная электростанция в Бушере, Иран.
Источник изображения: © REUTERS/Raheb Homavandi

Мадрид. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Европейский союз прикладывает все усилия, чтобы сохранить ядерную сделку с Ираном, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, чьи слова приводит агентство ЭФЭ.

"Европа делает все, что может, чтобы избежать конца ядерного соглашения, которое порицали США, но для успеха необходимо сотрудничество со стороны Ирана", - сказал Боррель, прибыв на совет ЕС по иностранным делам.

Боррель, кандидатуру которого Европейский совет ранее согласовал на должность главы европейской дипломатии, заявил, что ЕС стремится принять меры, чтобы Иран не попал под экономическую блокаду.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
Испания
США
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
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