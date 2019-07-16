Первый британский "Посейдон" поднялся в небо

В следующем году Великобритания вооружится противолодочными самолётами нового поколения. Вчера, 14 июля, пресс-служба ВВС Великобритании сообщила о том, что на предприятии Boeing в Сиэтле начались лётные испытания первого P-8A Poseidon в британской модификации Poseidon MRA Mk1.

Контракт на поставку P-8A Poseidon для Великобритании был подписан в январе текущего года. Всего для британских ВВС планируется закупить девять новых противолодочных самолётов.

Патрульный противолодочный самолёт P-8 Poseidon. Источник изображения: popularmechanics.com

Boeing P-8A Poseidon — противолодочный самолёт нового поколения, созданный на базе пассажирского лайнера Boeing 737–800. Он оснащён бортовой радиолокационной станцией AN/APS-137D(V)5 и системой радиотехнической разведки AN/APY-10. Радиолокационная станция позволяет самолёту осуществлять картографирование местности, проводить опознавание неподвижных надводных целей, а также обнаруживать подлодки, находящиеся на перископной глубине.

Вооружение самолёта состоит из противокорабельных ракет Harpoon и ракет Sidewinder класса "воздух-воздух" (предназначены для обороны от воздушного противника). Во внутреннем отсеке вооружения размещаются гидроакустические буи, предназначенные для обнаружения субмарин на больших глубинах, а также глубинные бомбы и торпеды Mark 54.