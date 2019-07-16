Войти
16.07.2019
Интерфакс-АВН

Россия и Индия будут заключать оружейные сделки в национальных валютах с целью избежать санкций США - Bloomberg

161
0
0
Russia_India
Иллюстрация на тему российско-индийских отношений.

Дели. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Россия и Индия при реализации оружейных сделок договорились работать через новый платежный механизм, использующий национальные валюты двух стран, с целью избежать рисков от возможных санкций США, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников в Дели, эти договоренности вскоре позволят Индии внести первый взнос за два корабля, которые сейчас строит Россия для ВМС Индии.

В июне госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что на переговорах с властями Индии он говорил о беспокойстве Вашингтона в связи с планами Индии приобрести российские комплексы ПВО С-400.

В октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", сумма сделки превышает $5 млрд.

Вашингтон также неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о F-35.

Однако с минувшей пятницы самолеты с элементами С-400 стали прибывать в Турцию.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Похожие новости
11.07.2019
Что нужно знать о системах ПРО С-400, и зачем "Триумфы" Анкаре
24.12.2018
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события 2019 года в оборонной сфере
05.10.2018
Миссия F-35: как самый дорогой самолет "проецирует силу" США в мире
18.06.2018
Зенитная ракета мирового класса. Индия закупает комплексы С-400!
16.07.2015
Россия против Китая: борьба за господство на рынке вооружений ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 02:02
  • 3
Хуситы выдавливают из страны саудитов и ОАЭ при помощи дронов-камикадзе
  • 16.07 00:10
  • 1
На критическом уровне
  • 15.07 23:51
  • 3
В России создаётся новая версия истребителя Су-30СМ
  • 15.07 23:48
  • 89
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 15.07 23:38
  • 4
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 15.07 23:12
  • 31
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 15.07 20:44
  • 16
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 15.07 20:42
  • 4
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила
  • 15.07 20:32
  • 9
Более 30 кораблей ВМФ России и других силовых ведомств примут участие в военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
  • 15.07 20:01
  • 76
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 15.07 19:54
  • 25
Названы отличия нового российского авианосца "Ламантин"
  • 15.07 19:47
  • 173
Дополнительные функции
  • 15.07 19:39
  • 3
БТР (15чел.) колёсный по массе = БТР Бумеранг но, стальной брони 40+50 и +50+900мм от КС по кругу (две ДЗ под фальшбортом). Лоб 900 от БПС. Чертежи.
  • 15.07 19:38
  • 7
Saarbrcker Zeitung (Германия): последний ультиматум Москве
  • 15.07 19:30
  • 13
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500