Россия и Индия будут заключать оружейные сделки в национальных валютах с целью избежать санкций США - Bloomberg

Дели. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Россия и Индия при реализации оружейных сделок договорились работать через новый платежный механизм, использующий национальные валюты двух стран, с целью избежать рисков от возможных санкций США, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников в Дели, эти договоренности вскоре позволят Индии внести первый взнос за два корабля, которые сейчас строит Россия для ВМС Индии.

В июне госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что на переговорах с властями Индии он говорил о беспокойстве Вашингтона в связи с планами Индии приобрести российские комплексы ПВО С-400.

В октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", сумма сделки превышает $5 млрд.

Вашингтон также неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о F-35.

Однако с минувшей пятницы самолеты с элементами С-400 стали прибывать в Турцию.