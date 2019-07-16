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16.07.2019
ЦАМТО

Для КТРВ 2018 год стал рекордным с точки зрения объемов экспорта

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Продукция КТРВ
Продукция КТРВ.
Источник изображения: livejournal.com

ЦАМТО, 15 июля. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" – постоянный участник российских выставок международного уровня, представляющий одну из наиболее масштабных экспозиций.

Об участии КТРВ в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" и Международном военно-морском салоне МВМС-2019 журналу "Национальная оборона" рассказал заместитель генерального директора Корпорации по ВЭД и маркетингу Константин Бирюлин.

Константин Николаевич, такое масштабное и знаковое мероприятие, как Международный военно-технический форум "Армия-2019", невозможно представить без участия Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Что вошло в экспозицию КТРВ на выставке?

– Традиционно КТРВ представила свою продукцию в нашем демонстрационном центре в парке "Патриот". Гостям форума были продемонстрированы современные образцы высокоточного оружия: многоцелевые авиационные управляемые ракеты; ракеты "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности; ракеты "воздух-поверхность"; противорадиолокационные и противокорабельные, корректируемые авиационные бомбы; образцы морского вооружения; изделия, используемые в ракетно-космической отрасли, авиации, судоходстве и медицине, а также в других отраслях промышленности и народного хозяйства, таких как, например, ЖКХ.

В этом году мы несколько изменили формат нашего участия в форуме. Это связано, во-первых, с вхождением Концерна "Гранит-Электрон" в состав КТРВ.

Во-вторых, экспозиция была расширена за счет образцов продукции гражданского назначения, разработанных в рамках реализации программы диверсификации производства и импортозамещения. Технологические и производственные возможности наших предприятий позволяют изготавливать такую продукцию, она находит применение в различных отраслях народного хозяйства не только России, но и наших зарубежных партнеров. Мы рассматриваем это как одно из перспективных направлений международного сотрудничества Корпорации с иностранными заказчиками.

Вместе с тем, следует отметить, что для КТРВ решение вопроса диверсификации – достаточно сложный процесс. Многие годы предприятия Корпорации были почти на 100% ориентированы на производство специальных изделий, вооружения. Создание условий для перехода на изготовление гражданской продукции требует творческого, рыночного подхода к организации ее производства. Мы работаем в этом направлении.

Значительное место в разработках и производстве КТРВ занимают морские системы вооружения. Какие из них обладают высоким экспортным потенциалом?

– Вы, наверное, имеете в виду уже известные и востребованные береговые ракетные комплексы (БРК) "Бал" и "Бастион", выпускаемые нами в кооперации с другими предприятиями.

Так, например, БРК "Бастион" – это финальный продукт АО "ВПК "НПО машиностроения", которое производит образцы вооружения, давно пользующиеся спросом на международном оружейном рынке.

Высокий экспортный потенциал также имеют береговой ракетный комплекс "Бал-Э" и корабельный ракетный комплекс "Уран-Э". В настоящее время эти комплексы оснащаются усовершенствованной противокорабельной ракетой (ПКР) Х-35УЭ, что обеспечивает поражение надводных целей на дальности до 260 км. Эта дозвуковая ракета может использоваться в любых метеоусловиях при волнении моря до 6 баллов. Она несет боевую часть проникающего типа массой 145 кг, что достаточно для поражения с высокой вероятностью всех надводных кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн.

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге экспозиция Корпорации расширена еще одним комплексом с ПКР Х-35УЭ.

И на форуме "Армия-2019", и на салоне МВМС-2019 мы представляли продукцию предприятий Корпорации, которые традиционно занимаются морской тематикой. Это Концерны "МПО-Гидроприбор" и "Гранит-Электрон", а также ГНПП "Регион".

Предприятия Концерна "МПО-Гидроприбор" разрабатывают и производят широкий спектр изделий: торпедное, минное и противоминное вооружение, контактные и неконтактные тралы, телеуправляемые снаряды-уничтожители, необитаемые подводные аппараты. На форуме "Армия-2019" концерн представил самонаводящуюся торпеду УГСТ, на военно-морском салоне – электрическую торпеду ТЭ-2.

ГНПП "Регион" продемонстрировал авиационную противолодочную ракету АПР-3Э, уникальный малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет-Э/НК" с антиторпедой, а также комплекс вооружения со скоростной подводной ракетой "Шквал-Э".

Прошедший год стал рекордным для Корпорации с точки зрения объемов выручки от экспортной составляющей. Эта тенденция сохранится?

– Объемы экспорта продукции военного назначения (ПВН) достаточно стабильны. В прошлом году мы достигли рекордных показателей выручки от поставок продукции инозаказчикам. В 2018 году была поставлена ПВН более чем на один миллиард долларов США. Портфель заказов Корпорации в настоящее время составляет более трех миллиардов долларов США.

Несмотря на политическое давление на наших потенциальных заказчиков со стороны ряда стран, угрозу экономических санкций в отношении партнеров, мы, несомненно, приложим все возможные усилия для дальнейшего развития внешнеторговой деятельности КТРВ.

Одним из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке вооружений является качество комплексного сервисного обслуживания поставляемого вооружения и военной техники. Как организован этот процесс в Корпорации?

– Все наши изделия имеют значительный срок службы, абсолютно ремонтопригодны и не требуют специального сервисного обслуживания. Поддерживать их техническую готовность могут подготовленные специалисты эксплуатирующих организаций.

Ремонт связан с заменой отдельных узлов и агрегатов. В случае отказа достаточно того комплекта запасных частей, который поставляется вместе с техникой. В то же время этот комплект запасных частей требует постоянного пополнения, и Корпорация берет на себя обязательства по их поставке на весь жизненный цикл.

Кроме того, при организации послепродажного обслуживания необходимо наличие у заказчика контрольно-проверочной аппаратуры. Это дает возможность контролировать техническое состояние изделий. Данным направлением организации сервисного обслуживания в структуре Корпорации успешно занимается АО "Рязанское конструкторское бюро "Глобус". Комплекс "Ока-Э-1" разработки этого предприятия позволяет решать задачи организации сервисного обслуживания и помогает заказчику осуществлять мониторинг состояния техники.

Немаловажный фактор – это и качественная подготовка иностранных специалистов к обслуживанию нашей техники. В Корпорации выстроен системный подход: обучение иностранных специалистов осуществляется как в центре подготовки персонала КТРВ (на базе АО "ГосМКБ "Вымпел" им.И.И. Торопова"), так и на предприятиях-изготовителях финальной продукции.

Президент России Владимир Путин уделяет существенное внимание развитию ОПК. Безопасность нашей страны, в том числе, зависит и от решения задач, которые стоят перед Корпорацией?

– Вопросы безопасности государства и производственной деятельности Корпорации неразрывно связаны.

Внешнеэкономическая деятельность Корпорации осуществляется в рамках проводимой государственной политики в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и, следовательно, напрямую направлена на укрепление обороноспособности страны.

Мы прилагаем все возможные усилия для выполнения взятых на себя обязательств перед иностранными заказчиками в целях укрепления имиджа России как надежного партнера на международном рынке вооружений.

У нас есть, что продемонстрировать заказчикам, а главное – есть научный, технологический, производственный и кадровый потенциал для создания высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции.

Интервью Константина Бирюлина опубликовано в журнале "Национальная оборона" (№7, 2019 г.).

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