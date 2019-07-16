Для КТРВ 2018 год стал рекордным с точки зрения объемов экспорта

ЦАМТО, 15 июля. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" – постоянный участник российских выставок международного уровня, представляющий одну из наиболее масштабных экспозиций.

Об участии КТРВ в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" и Международном военно-морском салоне МВМС-2019 журналу "Национальная оборона" рассказал заместитель генерального директора Корпорации по ВЭД и маркетингу Константин Бирюлин.

– Константин Николаевич, такое масштабное и знаковое мероприятие, как Международный военно-технический форум "Армия-2019", невозможно представить без участия Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Что вошло в экспозицию КТРВ на выставке?

– Традиционно КТРВ представила свою продукцию в нашем демонстрационном центре в парке "Патриот". Гостям форума были продемонстрированы современные образцы высокоточного оружия: многоцелевые авиационные управляемые ракеты; ракеты "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности; ракеты "воздух-поверхность"; противорадиолокационные и противокорабельные, корректируемые авиационные бомбы; образцы морского вооружения; изделия, используемые в ракетно-космической отрасли, авиации, судоходстве и медицине, а также в других отраслях промышленности и народного хозяйства, таких как, например, ЖКХ.

В этом году мы несколько изменили формат нашего участия в форуме. Это связано, во-первых, с вхождением Концерна "Гранит-Электрон" в состав КТРВ.

Во-вторых, экспозиция была расширена за счет образцов продукции гражданского назначения, разработанных в рамках реализации программы диверсификации производства и импортозамещения. Технологические и производственные возможности наших предприятий позволяют изготавливать такую продукцию, она находит применение в различных отраслях народного хозяйства не только России, но и наших зарубежных партнеров. Мы рассматриваем это как одно из перспективных направлений международного сотрудничества Корпорации с иностранными заказчиками.

Вместе с тем, следует отметить, что для КТРВ решение вопроса диверсификации – достаточно сложный процесс. Многие годы предприятия Корпорации были почти на 100% ориентированы на производство специальных изделий, вооружения. Создание условий для перехода на изготовление гражданской продукции требует творческого, рыночного подхода к организации ее производства. Мы работаем в этом направлении.

– Значительное место в разработках и производстве КТРВ занимают морские системы вооружения. Какие из них обладают высоким экспортным потенциалом?

– Вы, наверное, имеете в виду уже известные и востребованные береговые ракетные комплексы (БРК) "Бал" и "Бастион", выпускаемые нами в кооперации с другими предприятиями.

Так, например, БРК "Бастион" – это финальный продукт АО "ВПК "НПО машиностроения", которое производит образцы вооружения, давно пользующиеся спросом на международном оружейном рынке.

Высокий экспортный потенциал также имеют береговой ракетный комплекс "Бал-Э" и корабельный ракетный комплекс "Уран-Э". В настоящее время эти комплексы оснащаются усовершенствованной противокорабельной ракетой (ПКР) Х-35УЭ, что обеспечивает поражение надводных целей на дальности до 260 км. Эта дозвуковая ракета может использоваться в любых метеоусловиях при волнении моря до 6 баллов. Она несет боевую часть проникающего типа массой 145 кг, что достаточно для поражения с высокой вероятностью всех надводных кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн.

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге экспозиция Корпорации расширена еще одним комплексом с ПКР Х-35УЭ.

И на форуме "Армия-2019", и на салоне МВМС-2019 мы представляли продукцию предприятий Корпорации, которые традиционно занимаются морской тематикой. Это Концерны "МПО-Гидроприбор" и "Гранит-Электрон", а также ГНПП "Регион".

Предприятия Концерна "МПО-Гидроприбор" разрабатывают и производят широкий спектр изделий: торпедное, минное и противоминное вооружение, контактные и неконтактные тралы, телеуправляемые снаряды-уничтожители, необитаемые подводные аппараты. На форуме "Армия-2019" концерн представил самонаводящуюся торпеду УГСТ, на военно-морском салоне – электрическую торпеду ТЭ-2.

ГНПП "Регион" продемонстрировал авиационную противолодочную ракету АПР-3Э, уникальный малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет-Э/НК" с антиторпедой, а также комплекс вооружения со скоростной подводной ракетой "Шквал-Э".

– Прошедший год стал рекордным для Корпорации с точки зрения объемов выручки от экспортной составляющей. Эта тенденция сохранится?

– Объемы экспорта продукции военного назначения (ПВН) достаточно стабильны. В прошлом году мы достигли рекордных показателей выручки от поставок продукции инозаказчикам. В 2018 году была поставлена ПВН более чем на один миллиард долларов США. Портфель заказов Корпорации в настоящее время составляет более трех миллиардов долларов США.

Несмотря на политическое давление на наших потенциальных заказчиков со стороны ряда стран, угрозу экономических санкций в отношении партнеров, мы, несомненно, приложим все возможные усилия для дальнейшего развития внешнеторговой деятельности КТРВ.

– Одним из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке вооружений является качество комплексного сервисного обслуживания поставляемого вооружения и военной техники. Как организован этот процесс в Корпорации?

– Все наши изделия имеют значительный срок службы, абсолютно ремонтопригодны и не требуют специального сервисного обслуживания. Поддерживать их техническую готовность могут подготовленные специалисты эксплуатирующих организаций.

Ремонт связан с заменой отдельных узлов и агрегатов. В случае отказа достаточно того комплекта запасных частей, который поставляется вместе с техникой. В то же время этот комплект запасных частей требует постоянного пополнения, и Корпорация берет на себя обязательства по их поставке на весь жизненный цикл.

Кроме того, при организации послепродажного обслуживания необходимо наличие у заказчика контрольно-проверочной аппаратуры. Это дает возможность контролировать техническое состояние изделий. Данным направлением организации сервисного обслуживания в структуре Корпорации успешно занимается АО "Рязанское конструкторское бюро "Глобус". Комплекс "Ока-Э-1" разработки этого предприятия позволяет решать задачи организации сервисного обслуживания и помогает заказчику осуществлять мониторинг состояния техники.

Немаловажный фактор – это и качественная подготовка иностранных специалистов к обслуживанию нашей техники. В Корпорации выстроен системный подход: обучение иностранных специалистов осуществляется как в центре подготовки персонала КТРВ (на базе АО "ГосМКБ "Вымпел" им.И.И. Торопова"), так и на предприятиях-изготовителях финальной продукции.

– Президент России Владимир Путин уделяет существенное внимание развитию ОПК. Безопасность нашей страны, в том числе, зависит и от решения задач, которые стоят перед Корпорацией?

– Вопросы безопасности государства и производственной деятельности Корпорации неразрывно связаны.

Внешнеэкономическая деятельность Корпорации осуществляется в рамках проводимой государственной политики в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и, следовательно, напрямую направлена на укрепление обороноспособности страны.

Мы прилагаем все возможные усилия для выполнения взятых на себя обязательств перед иностранными заказчиками в целях укрепления имиджа России как надежного партнера на международном рынке вооружений.

У нас есть, что продемонстрировать заказчикам, а главное – есть научный, технологический, производственный и кадровый потенциал для создания высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции.

Интервью Константина Бирюлина опубликовано в журнале "Национальная оборона" (№7, 2019 г.).