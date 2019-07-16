Многоцелевые корабли, оснащенные новыми комплексами вооружений, станут в ближайшие годы самыми актуальными для ВМФ РФ

ЦАМТО, 15 июля. Многоцелевые корабли, оснащенные новыми комплексами вооружений, станут в ближайшие годы самым актуальным для ВМФ типом кораблей, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"В первую очередь, это фрегат "Адмирал флота Касатонов", оснащенный ударным комплексом вооружений, включающим крылатые ракеты "Калибр", а также корабли с зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", обеспечивающие эффективную систему ПВО как в одиночном плавании, так и при выполнении групповых задач", – сказал И.Коротченко.

Он также отметил показанную в рамках МВМС-2019 в Санкт-Петербурге версию зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия "Тор-МФ", которую уже через несколько лет будут устанавливать на новые российские корабли.

Кроме того, наиболее заметными на фоне остальных экспонатов И.Коротченко назвал новые версии противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также новые торпеды, мины и противолодочный комплекс "Пакет-НК".

И.Коротченко также отметил важность разработки новых авианосцев, но пока на первом плане, по его словам, остаются другие корабли.

"Авианосцы надо проектировать, отрабатывать какие-то конструктивные вещи. Но очевидно, что для ВМФ более актуальны многоцелевые фрегаты и многоцелевые подводные лодки, в том числе неатомные. Они более востребованы сегодня с точки зрения реальных возможностей страны и необходимости обеспечения обороноспособности", – добавил директор ЦАМТО.