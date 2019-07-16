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16.07.2019
ЦАМТО

В Госдуме прокомментировали возможные санкции США против Турции из-за поставок ЗРС С-400

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Государственная Дума
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

ЦАМТО, 15 июля. Планы США по введению возможных санкций в отношении Турции в связи с поставками ЗРС С-400 – это свидетельство "нездоровой конкуренции", считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"США действуют вне каких-либо взаимоуважающих договоренностей различных государств, а исходя из нездоровой конкуренции в рамках военно-технического сотрудничества", – сказал "РИА Новости" Ю.Швыткин.

По мнению парламентария, это еще раз подчеркивает также попытку США принудить другие государства "играть по их правилам".

США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРС С-400 в конце этой недели, сообщило ранее агентство Блумберг.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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