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16.07.2019
Военно-промышленный курьер

Корабли Тихоокеанского флота нанесли удар "Москитами" по цели в Японском море

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Источник изображения: vpk-news.ru

В акватории Японского моря во время тактического учения группировок сил Тихоокеанского флота, корабли Приморской флотилии атаковали крылатыми ракетами "Москит" надводную цель, имитирующую корабль условного противника.

Пуск двух крылатых ракет с интервалом в несколько секунд выполнили эскадренный миноносец "Быстрый" и ракетный катер "Р-24". Обе ракеты в расчетное время поразили мишень - большой корабельный щит, установленный на дистанции более 60 километров, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанском флоту.

Совместно с кораблями практические учебные задачи выполняли два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Дальней авиации.

Получив с самолета ДРЛО данные о пуске ракет и параметрах их полета, истребители морской авиации успешно взяли "Москиты" на сопровождение, и в случае поступления команды готовы были применить по ним ракеты класса "воздух-воздух".

Выполнение боевого упражнения обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, которые осуществляли охранение опасного для плавания района, а также истребители, противолодочные самолеты и беспилотные ЛА морской авиации флота.

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Страны
Япония
Продукция
А-50 ДЛРО
МиГ-31
Москит
Проекты
Военные учения
ТОФ
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