Войти
16.07.2019
ЦАМТО

Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400

150
0
0
Марк Эспер
Командующий сухопутными войсками Марк Эспер (слева) слушает пояснения по беспилотной программе «ведущий-ведомый».
Источник изображения: https://breakingdefense.com/

ЦАМТО, 15 июля. Главы минобороны Турции и США Хулуси Акар и Марк Эспер 12 июля обсудили по телефону поставку Анкаре российских ЗРС С-400. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило турецкое военное ведомство.

Х.Акар объяснил своему американскому коллеге, что покупка российских систем является необходимостью, поскольку "Турция по-прежнему находится под серьезной воздушной угрозой". О какой именно угрозе идет речь, министр не уточнил.

Глава турецкого минобороны добавил, что Анкара продолжает рассматривать предложение США о покупке американских комплексов ПВО Patriot. Ранее Вашингтон предлагал Турции купить Patriot как альтернативу С-400.

Х.Акар отметил, что приобретение Турцией С-400 не означает изменения стратегической позиции страны.

Как сообщалось ранее, два российских самолета с первой партией компонентов ЗРС С-400 приземлились 12 июля на авиабазе Мюртед в провинции Анкара.

По условиям сделки, заключенной в 2017 году, Россия поставит Турции четыре дивизиона ЗРС С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. Часть этой суммы заказчик оплатит сам, другую – за счет российского кредита.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Похожие новости
17.04.2019
МО Турции: F-35 Израиля соприкасаются с С-400 в САР, но к Израилю претензий нет
11.03.2019
"Ростех" рассказал, как идет реализация сделки по поставке Турции С-400
07.03.2019
Госдеп вновь пригрозил Турции отказом в поставках оружия при покупке С-400
07.03.2019
МИД увидел свидетельство слабости позиций США на рынке вооружений
29.06.2018
CША предложили Турции странный компромисс по вопросу поставок С-400
27.02.2017
В Турции рассказали о ходе переговоров о покупке С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 02:02
  • 3
Хуситы выдавливают из страны саудитов и ОАЭ при помощи дронов-камикадзе
  • 16.07 00:10
  • 1
На критическом уровне
  • 15.07 23:51
  • 3
В России создаётся новая версия истребителя Су-30СМ
  • 15.07 23:48
  • 89
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 15.07 23:38
  • 4
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 15.07 23:12
  • 31
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 15.07 20:44
  • 16
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 15.07 20:42
  • 4
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила
  • 15.07 20:32
  • 9
Более 30 кораблей ВМФ России и других силовых ведомств примут участие в военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
  • 15.07 20:01
  • 76
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 15.07 19:54
  • 25
Названы отличия нового российского авианосца "Ламантин"
  • 15.07 19:47
  • 173
Дополнительные функции
  • 15.07 19:39
  • 3
БТР (15чел.) колёсный по массе = БТР Бумеранг но, стальной брони 40+50 и +50+900мм от КС по кругу (две ДЗ под фальшбортом). Лоб 900 от БПС. Чертежи.
  • 15.07 19:38
  • 7
Saarbrcker Zeitung (Германия): последний ультиматум Москве
  • 15.07 19:30
  • 13
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500