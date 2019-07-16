Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400

ЦАМТО, 15 июля. Главы минобороны Турции и США Хулуси Акар и Марк Эспер 12 июля обсудили по телефону поставку Анкаре российских ЗРС С-400. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило турецкое военное ведомство.

Х.Акар объяснил своему американскому коллеге, что покупка российских систем является необходимостью, поскольку "Турция по-прежнему находится под серьезной воздушной угрозой". О какой именно угрозе идет речь, министр не уточнил.

Глава турецкого минобороны добавил, что Анкара продолжает рассматривать предложение США о покупке американских комплексов ПВО Patriot. Ранее Вашингтон предлагал Турции купить Patriot как альтернативу С-400.

Х.Акар отметил, что приобретение Турцией С-400 не означает изменения стратегической позиции страны.

Как сообщалось ранее, два российских самолета с первой партией компонентов ЗРС С-400 приземлились 12 июля на авиабазе Мюртед в провинции Анкара.

По условиям сделки, заключенной в 2017 году, Россия поставит Турции четыре дивизиона ЗРС С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. Часть этой суммы заказчик оплатит сам, другую – за счет российского кредита.