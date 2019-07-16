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16.07.2019
ИноСМИ

Sina (Китай): ни одна страна не пощадит дезертиров. Америка взрывает, Россия бросается в погоню, а что Китай?

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Пилот в корабельном истребителе Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
Пилот в корабельном истребителе Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

На обучение военного летчика тратятся огромные деньги и силы. Уровень экономики и благосостояния страны можно оценить по тому, как много в распоряжении ее армии находится пилотов, способных управлять бомбардировщиками, пишет "Сина". Все государства следят за тем, чтобы среди их солдат не появились дезертиры, и у каждого из них есть свои методы пресечения бегства.

На обучение военного летчика тратится немало времени и денег. Чтобы курсант смог выполнять настоящие боевые задачи, он должен пройти три ступени и пять этапов подготовки. Три ступени включают в себя подготовку в учебном заведении, подготовку в основном центр и армию, а пять этапов подразумевают базовую подготовку, начальное летное обучение, высшее летное образование, переобучение и тактическую подготовку. Если будущий летчик начинает обучение в возрасте 18 лет, то через пять лет он становится всего лишь новичком, способным управлять самолетами третьего поколения. Чтобы повысить свой уровень нужно потратить не менее шести лет. Помимо времени, которое уходит на подготовку, на каждого будущего пилота тратится огромное количество денег.

По данным китайских ВВС за 1986 год, подготовка пилота, способного управлять бомбардировщиком Н-6 в боевых условиях обходилась в 4,65 миллиона юаней. Обучение до получения высшей летной квалификации стоило 42 миллиона юаней или 800 кг золота. Ни одна страна не может позволить себе разбрасываться такими деньгами. К тому же невозможно подготовить только одного пилота, поэтому по количеству летчиков можно судить об экономической ситуации в той или иной стране.

Таким образом, летчики крайне важны для каждой страны, однако во все времена среди них появлялись дезертиры. Страны не могут мириться с этим, так как бегство летчиков приносит им немалый ущерб.

В США при попытке дезертировать в самолете включалась система самодетонации. Если она не срабатывала, то вдогонку беглецу пускалась управляемая ракета. Также строго дела обстояли и в российской армии. Если фиксировалось хотя бы малейшее отклонение от маршрута, пилоту делалось предупреждение. Если оно не имело никакого результата, то самолет подлежал уничтожению. Даже если летчику удавалось бежать, его находили даже на краю света и расправлялись с ним.

В Китае также не допускалось дезертирство. Когда после образования КНР пилот Ван Баоюй попытался бежать, его выдали обратно, после чего тут же исключили из партии и из армии. Затем по решению трибунала ВВС его лишили политических прав и приговорили к смертной казни за измену Родине. Это событие вызвало огромный резонанс в обществе и в рядах ВВС. Для предотвращения подобных поступков образу мыслей пилотов стали уделять огромное внимание. В ВВС непрерывно ведется патриотическое воспитание, также принимаются и другие меры по улучшению отношения к пилотам, чтобы в корне пресечь возникновение подобных проблем в будущем.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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