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16.07.2019
Интерфакс-АВН

Артиллеристы на учениях на Ставрополье применили новейший радиолокационный комплекс разведки "Зоопарк-1М"

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РЛС 1Л260 "Зоопарк-1М"
Машина РЛС разведки позиций ракет и артиллерии 1Л261 радиолокационного комплекса 1Л260 "Зоопарк-1М" производства ПАО «Научно-производственное объединение «Стрела» (Тула) Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Алабино, 08.06.2015.
Источник изображения: Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае, в рамках единого Дня огня артиллерийские подразделения выполнили контрбатарейные стрельбы с применением новейшего радиолокационного комплекса разведки "Зоопарк-1М", сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"С помощью комплексов разведки военнослужащие обнаружили артиллерийские системы условного противника и передали координаты целей на командный пункт. Расчеты 120-мм минометов "Сани" с закрытых огневых позиций нанесли огневое поражение по целям, имитирующим позиции противника. Корректировку огня и объективный видеоконтроль поражения мишеней обеспечил беспилотный летательный аппарат "Элерон", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, военнослужащие отработали вопросы ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 152-мм самоходными гаубицами "Акация" и реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Град-М".

Учения проводились на тактическом поле полигона "Николо-Александровский", оснащенном современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

"Мероприятие проводилось с учетом внедрения в практику действий разведывательно-огневых контуров на основе боевого опыта современных вооруженных конфликтов", - отметил Астафьев.

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