Систему электродвижения, которую могут установить на ледокол "Лидер", создадут к 2022 году

Главная сложность разработки заключается в создании сверхмощного гребного электродвигателя, сохранив при этом "разумные габариты", отметили в ЦНИИ судовой электротехники и технологии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. ЦНИИ судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ, филиал Крыловского государственного научного центра) ведет разработку принципиально новой сверхмощной системы электродвижения для ледоколов нового поколения, в том числе проекта 10510 ("Лидер"). Об сообщил ТАСС в четверг начальник сектора отдела перспективных разработок института Денис Вербицкий.

"В настоящее время для более мощных ледоколов [чем строящиеся сейчас атомные суда проекта 22220] ЦНИИ СЭТ создает более мощную систему электродвижения. В частности, мы работаем над новыми типами гребных электродвигателей. В районе 2022 года мы создадим систему электродвижения, в которую будут входить двигатели, преобразовательная техника и система управления. У нас контракт с министерством промышленности и торговли, эту работу приурочивают к строительству "Лидера". Потенциально система может быть использована на "Лидере", - сказал Вербицкий на полях Международного военно-морского салона.

По его словам, главная сложность, с которой сталкиваются разработчики, - создать сверхмощный гребной электродвигатель, сохранив при этом разумные габариты. "Рост мощности двигателя пропорционален росту его объема. Двигатели для ледокола проекта 22220 - это сооружения размером с трехэтажный дом. Если наращивать мощность, то эти двигатели станут еще больше и тяжелее. Наша сейчас задача состоит в том, чтобы незначительно увеличить вес и объем, но при этом значительно увеличить мощность", - отметил начальник сектора.

В ЦКБ "Айсберг" создается самый мощный в мире атомный ледокол проекта 10510. Мощность ледокола - 120 МВт, максимальная ледопроходимость - 4,3 м, а при толщине льда 2 м ледокол способен проводить транспорты со скоростью больше 11 уз, тем самым обеспечивая экономически эффективную проводку по трассам Северного морского пути. Благодаря "Лидеру" Северный морской путь может быть превращен в постоянно действующую транспортную магистраль. Проводка судов будет обеспечена круглый год по расписанию в независимости от погодных условий и ледовой обстановки. Ледокол-лидер будет незаменим при вывозе углеводородов с ямальских месторождений в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

По данным пресс-службы городской администрации, Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге, который в этом году проводится с 10 по 14 июля, входит в тройку крупнейших мировых морских выставок продукции военного назначения, он проводится раз в два года. В экспозиции представлены образцы вооружения, военной и специальной техники российских и зарубежных компаний. Зарегистрировано 353 участника, из них 28 иностранных компаний из 19 стран.