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12.07.2019
ТАСС

Беглов: петербургские верфи спустили на воду пять кораблей за последние два года

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Морской тральщик "Иван Антонов"
Церемония подъема Военно-морского флага Российской Федерации на морском тральщике «Иван Антонов» проекта 12700 Балтийск, 26.01.2019.
Источник изображения: Виталий Невар / www.newkaliningrad.ru

По словам врио губернатора Санкт-Петербурга, судостроительные предприятия не только стоят корабли, но и поставляют оборудования и передовые системы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Судостроительные предприятия Санкт-Петербурга в течение последних двух лет спустили на воду пять кораблей, сказал врио губернатора города Александр Беглов в ходе торжественной церемонии открытия Международного военно-морского салона.

"За прошедшие два года петербургские судостроители спустили на воду пять кораблей, четыре новых заложили и три сдали заказчикам. Санкт-Петербургский судостроительный кластер востребован, обладает самыми передовыми технологиями, не только строит корабли - мы поставляем оборудование и передовые системы", - отметил Беглов.

В числе спущенных на воду кораблей за этот период корвет проекта 20385 "Гремящий", корабли противоминной обороны проекта 12700 "Иван Антонов" и "Владимир Емельянов".

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что в судостроительный кластер Петербурга входят 43 предприятия. Из них более 20 - проектно-конструкторские и научно-исследовательские организации. "На предприятиях трудятся 50 тысяч человек, с субподрядчиками - более 200 тысяч. Каждый десятый работающий так или иначе связан с судостроением", - сообщил вице-губернатор.

Девятый Международный военно-морской салон проходит с 10 по 14 июля в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие 353 компании, в том числе 28 иностранных из 19 стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Владимир Емельянов
Гремящий
Иван Антонов
Проекты
20385
пр. 12700
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