В NASA уверены, что США так или иначе продолжат сотрудничество с Россией на МКС

Заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер отметил, что "российский и американский сегменты во многом зависят друг от друга"

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США вне зависимости от перепадов политических настроений в Вашингтоне продолжат взаимодействовать с Россией в рамках программы эксплуатации Международной космической станции (МКС). Эту позицию подтвердил в среду заместитель администратора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер на слушаниях в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям Конгресса США.

Слушания были посвящены вопросам перевода на коммерческую основу обслуживания американского сегмента орбитальной станции, поэтому речь неизбежно зашла о видении будущего сотрудничества с Москвой в области освоения околоземного пространства. Герстенмайеру был задан вопрос о конкретных мерах космического ведомства США в случае вывода Россией своего сегмента из МКС. "Я считаю это интересной дискуссией только с гипотетической точки зрения. Российский и американский сегменты во многом зависят друг от друга. Мы, например, предоставляем им электроэнергию и направляем около тысячи различных передач [по связи], получая от них схожее число передач", - ответил Герстенмайер.

"Я считаю, что в реальности нам [США и России] следует оставаться международными партнерами вне зависимости от того, хотим мы этого на самом деле или нет. Мы можем говорить о многих вещах гипотетически, но в реальной жизни мы являемся составной частью международного партнерства. Мы взаимодействуем и будем продолжать взаимодействовать впредь", - отметил заместитель администратора NASA.

Все за продление жизни МКС

Герстенмайер заверил, что все участники программы МКС желают продления срока ее эксплуатации. "Я считаю, что в целом международные партнеры хотят продолжать использовать станцию, видят ее неизрасходованный потенциал и долгое будущее. В ноябре этого года предстоит европейская конференция на министерском уровне, на которой мы узнаем об официальной позиции Европейского космического агентства по вопросу продления эксплуатации МКС на срок после 2024 года", - информировал заместитель администратора космического ведомства США.

Генеральный инспектор NASA Пол Мартин на слушаниях акцентировал внимание на влиянии, которое могут оказать на финансирование МКС планы строительства китайской обитаемой орбитальной станции "Тяньгун". "Насколько я знаю, был проявлен определенный интерес к китайской космической станции, монтаж которой планируется завершить в 2022 году. Я не знаю, достаточно ли у них [других участников программы МКС] бюджетных средств, чтобы продолжать выполнять свои обязательства по обслуживанию МКС после 2024 года", - заметил Мартин, напомнив, что, помимо МКС и будущей космической станции Китая, есть еще и американский лунный проект "Артемида", дополнительные расходы на реализация которого NASA оценивает в $20-30 млрд в течение ближайших пяти лет.

Китай ведет активную подготовку группы тайконавтов, которые после завершения строительства обитаемой станции в 2022 году приступят к реализации ряда проектов по международному сотрудничеству в космосе, содействие которым будет оказывать ООН. Доставку людей на орбиту осуществит космический челн "Шэньчжоу", а транспортировку провианта и всего необходимого для них - грузовой корабль "Тяньчжоу".

Срок службы "Тяньгун" составит как минимум 10 лет. Станция предназначена для экипажа из трех человек, однако, как уточнили представители пилотируемой программы, при ротации на короткий срок она может без труда вместить и шесть человек.

Об экономии и практичности

Конгрессменов крайне интересовало, каким образом NASA предполагает сэкономить бюджетные расходы США за счет передачи обслуживания орбитального комплекса на откуп частному сектору. "За последние 12-14 лет NASA инвестировало приблизительно $17 млрд, чтобы помочь перевести на коммерческую основу доставку грузов и экипажей на станцию. Это не означает, что частные компании не несут [финансовую] нагрузку в этой области, они также располагают значительными средствами", - оговорился Мартин.

Герстенмайер, со своей стороны, акцентировал свое внимание на том, что космическое ведомство не ставит первостепенной целью извлечение прибыли из коммерциализации околоземного пространства. "Мы сосредоточены не на извлечении прибыли. Им [частным компаниям] будет разрешено провести такой эксперимент, чтобы потом в будущем, когда станция будет служить только государственным нуждам, мы могли пользоваться услугами [коммерческого сектора] со скидкой. Это снизит наши расходы на нашу дальнейшую деятельность", - пояснил он.

Его спросили, не будет ли практичнее законсервировать МКС или перевести ее целиком или сегментами на орбиту естественного спутника Земли в свете приближения срока завершения эксплуатации станции в 2024 году. "Космическая станция построена для того, чтобы быть обитаемой. Часть бортового оборудования требует физического нахождения экипажа на станции. Консервация станции и вывод членов экипажа на продолжительный период времени существенно затруднит задачу возобновления ее работы и возвращения астронавтов назад, когда это потребуется", - пояснил Герстенмайер.

Он не скрывал, что космическое ведомство США изучало целесообразность перевода МКС на окололунную орбиту и прорабатывало различные сценарии. "Такая идея может показаться привлекательной, однако она представляется непрактичной", - утверждал заместитель администратора NASA, уточнив, что даже небольшие части орбитального комплекса при демонтаже придется сохранять в диапазоне нынешней орбиты МКС.

Позиция России

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в марте заявил журналистам, что госкорпорация сохранит МКС на орбите даже в случае выхода из проекта американской стороны. Рогозин пояснил, что российский сегмент может присоединять новые модули на базе научно-энергетического модуля (НЭМ), первый вариант которого будет запущен к станции в 2022 году.

"В этом есть уникальная возможность у Российской Федерации. Мы можем тиражировать НЭМ. Его конструкция такова, что он может быть домом для других стран - это может быть НЭМ2, НЭМ3, НЭМ4. Они могут расти дальше, расширяя международную часть станции. Такое предложение мы сформулировали, нашим новым партнерам предлагаем это сделать", - сказал Рогозин.

Сейчас участниками проекта МКС являются 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и 10 государств Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция). Первоначально планировалось, что эксплуатация станции завершится в 2015-2016 годах. Однако 4 ноября 2014 года в Париже на встрече стран - участниц программы срок использования МКС был продлен до 2020 года. Затем они договорились эксплуатировать ее как минимум до 2024 года.