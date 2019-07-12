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12.07.2019
Интерфакс-АВН

Приобретение Южной Кореей американских F-35 побуждает КНДР на ответные действия - МИД Северной Кореи

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Истребители F-35.
Истребители F-35.
Источник изображения: f35.com

Пекин. 11 июля. ИНТЕРФАКС - КНДР считает опасным и недружественным актом приобретение Южной Кореей американских истребителей-"невидимок" F-35, заявляют в Пхеньяне.

"Не вызывает сомнений, что приобретение F-35А, которые также называют "невидимым летальным оружием", направлено на завоевание военного превосходства над соседними странами региона и, в первую очередь, для того, чтобы "открыть ворота" для вторжения на Север в случае чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове", - говорится в заявлении МИД КНДР, распространенном в четверг по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"У нас, со своей стороны, нет другого выбора, кроме как разработать и испытать специальные вооружения, чтобы полностью уничтожить летальное оружие, которым себя усиливает Южная Корея", - отметили в МИД.

В заявлении говорится, что южнокорейские власти занимают "наглую и жалкую позицию", поскольку "громко говорят о примирении и сотрудничестве между Севером и Югом", одновременно наращивая закупки оружия у Соединенных Штатов.

"Южнокорейским властям лучше опомниться, пока не стало слишком поздно, разрушив нелепые иллюзии о том, что сохранится возможность для улучшения межкорейских отношений, если они пойдут по стопам Соединенных Штатов", - отметил МИД КНДР.

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Страны
Китай
КНДР
США
Южная Корея
Продукция
F-35
F-35A
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