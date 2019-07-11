Провокации и обстрелы: Зеленский дал поручение по Донбассу
Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе
Украинские военные должны максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Киеву о необходимости прямого диалога с представителями самопровозглашенных республик Донбасса. В ДНР же предупредили, что Киев пытается выйти из "нормандского формата" и избежать выполнения минских соглашений.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Ранее сообщалось, что автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел на территории Донбасса. В результате украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение.
Чуть ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев может успешно противодействовать Москве. Свой "план" он опубликовал в фейсбуке.
"Чтобы системно противодействовать России, нужны три вещи - четкая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнеров", - заявил украинский дипломат.
Таким образом министр отреагировал на обращение Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину с предложением о встрече в Минске. В видеоролике Зеленский выразил желание обсудить проблему Донбасса при посредничестве США, Великобритании, Германии и Франции.
Зеленскому не следует общаться с Путиным "в той же манере", в какой он общается с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, считает Климкин. Он также усомнился, что Путин отреагирует на "эмоциональные обращения" в социальных сетях.
В этой связи министр иностранных дел России Сергей Лавров после участия в неформальной встрече глав МИД ОБСЕ подчеркнул, что
которые были подписаны в 2015 году главами России, Германии, Украины и Франции, передает ФАН.
"Мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию СБ ООН, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Он также напомнил о необходимом прямом диалоге киевских властей и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает НСН.
"Для цели украинского урегулирования созданы действующие форматы - контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и "нормандский формат", который, в общем-то, является коллективным автором этих самых минских договоренностей", - обратил внимание дипломат.
Днем ранее украинский лидер "предложил поговорить" Путину. Сделал он это через видеообращение в фейсбуке. Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.
При этом он заявил, что киевские власти "не меняют и не отказываются ни от каких дипломатических форматов". Ранее глава Украины выразил надежду на прекращение боевых действий в Донбассе в течение года.
- уверен Зеленский.
Однако в ЛНР свое мнение на этот счет. Как заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник, Киеву нужно сесть за стол переговоров, а не выдвигать ультиматумы.
По словам собеседника агентства, Киев ввел экономическую блокаду "в одностороннем порядке", не согласовывая это решение с жителями Донбасса. В ответ на это "последовала не национализация, а введение внешнего управления на брошенных предприятиях, чтобы десятки тысяч людей не остались без работы", обратил внимание Мирошник.
Киев пытается выйти из "нормандского формата" и избежать выполнения минских соглашений, предлагая включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию, заявила министр иностранных дел ДНР и полпред республики на переговорах контактной группы Наталья Никонорова.
"Вместо того чтобы приступить, наконец-то, к открытому, прямому и эффективному диалогу с нами, новое руководство Украины предпочитает наполнять медиапространство голословными заявлениями, которые зачастую практически дословно повторяют риторику бывших украинских властей", - цитирует пресс-служба МИД ДНР слова Никоноровой.
По мнению главы внешнеполитического ведомства республики, президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибку своего предшественника Петра Порошенко, когда пытается привлечь Вашингтон и Лондон к переговорам по Донбассу.
Рафаэль Фахрутдинов
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