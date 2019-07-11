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11.07.2019
Газета.ru

Провокации и обстрелы: Зеленский дал поручение по Донбассу

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Источник изображения: gazeta.ru

Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе

Украинские военные должны максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Киеву о необходимости прямого диалога с представителями самопровозглашенных республик Донбасса. В ДНР же предупредили, что Киев пытается выйти из "нормандского формата" и избежать выполнения минских соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.



Ранее сообщалось, что автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел на территории Донбасса. В результате украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение.

Чуть ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев может успешно противодействовать Москве. Свой "план" он опубликовал в фейсбуке.

"Чтобы системно противодействовать России, нужны три вещи - четкая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнеров", - заявил украинский дипломат.

Таким образом министр отреагировал на обращение Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину с предложением о встрече в Минске. В видеоролике Зеленский выразил желание обсудить проблему Донбасса при посредничестве США, Великобритании, Германии и Франции.

Зеленскому не следует общаться с Путиным "в той же манере", в какой он общается с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, считает Климкин. Он также усомнился, что Путин отреагирует на "эмоциональные обращения" в социальных сетях.

В этой связи министр иностранных дел России Сергей Лавров после участия в неформальной встрече глав МИД ОБСЕ подчеркнул, что

российская сторона приветствует инициативы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, однако это стоит делать в соответствии с утвержденными Совбезом ООН минскими соглашениям,

которые были подписаны в 2015 году главами России, Германии, Украины и Франции, передает ФАН.

"Мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию СБ ООН, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также напомнил о необходимом прямом диалоге киевских властей и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает НСН.

"Для цели украинского урегулирования созданы действующие форматы - контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и "нормандский формат", который, в общем-то, является коллективным автором этих самых минских договоренностей", - обратил внимание дипломат.

Днем ранее украинский лидер "предложил поговорить" Путину. Сделал он это через видеообращение в фейсбуке. Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.

При этом он заявил, что киевские власти "не меняют и не отказываются ни от каких дипломатических форматов". Ранее глава Украины выразил надежду на прекращение боевых действий в Донбассе в течение года.

"Эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир на Украину. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия",

- уверен Зеленский.

Однако в ЛНР свое мнение на этот счет. Как заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник, Киеву нужно сесть за стол переговоров, а не выдвигать ультиматумы.

По словам собеседника агентства, Киев ввел экономическую блокаду "в одностороннем порядке", не согласовывая это решение с жителями Донбасса. В ответ на это "последовала не национализация, а введение внешнего управления на брошенных предприятиях, чтобы десятки тысяч людей не остались без работы", обратил внимание Мирошник.

Киев пытается выйти из "нормандского формата" и избежать выполнения минских соглашений, предлагая включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию, заявила министр иностранных дел ДНР и полпред республики на переговорах контактной группы Наталья Никонорова.

"Вместо того чтобы приступить, наконец-то, к открытому, прямому и эффективному диалогу с нами, новое руководство Украины предпочитает наполнять медиапространство голословными заявлениями, которые зачастую практически дословно повторяют риторику бывших украинских властей", - цитирует пресс-служба МИД ДНР слова Никоноровой.

По мнению главы внешнеполитического ведомства республики, президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибку своего предшественника Петра Порошенко, когда пытается привлечь Вашингтон и Лондон к переговорам по Донбассу.


Рафаэль Фахрутдинов

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