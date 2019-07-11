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11.07.2019
Интерфакс-АВН

Косачев в ответ на намерения Трампа ужесточить санкции против Ирана посоветовал США вернуться в СВПД

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Константин Косачев
Константин Косачев.
Источник изображения: kommersant.ru

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Если США хотят контроля над иранскими исследованиями, им следует вернуться в ядерную сделку, а не вводить санкции против Тегерана, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Первоисточник проблем не Иран, а США, что подтверждалось оценками МАГАТЭ, и валить с больной головы на здоровую тут не очень уместно. Хотите контроля над иранскими исследованиями? Возвращайтесь в соглашение по Ирану, а не к санкциям за то, что Иран не соблюдает договоренности, из которых вы вышли первыми", - сказал Косачев "Интерфаксу" в среду.

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон вскоре вновь ужесточит санкции против Тегерана.

По мнению Косачева, "анонсированные Трампом новые санкции против Ирана подтверждают, что Вашингтон придерживается примерно одинаковой тактики в каждом из случаев, где хочет предпринять какие-то враждебные действия против той или иной страны".

"В частности, США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана, после чего Иран, не имея более гарантий от главной угрожающей ему стороны - Америки - объявляет о начале обогащения урана выше максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой, и теперь лидеры США "со спокойной совестью" называют собственные очередные репрессалии к Тегерану "ответными", - отметил сенатор.

По его словам, накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о том, что Вашингтон введет новые санкции против Тегерана в ответ на "расширение ядерной программы".

"А теперь и сам глава Белого дома вдруг напомнил миру, что "срок этой сделки должен был истечь через несколько лет. Санкции скоро будут усилены в значительной степени!". Такая "мелочь", что именно США вышли первыми из сделки, похоже, мало волнует американское руководство", - отметил Косачев.

Он добавил, что в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук также анонсировал новые санкции против Ирана "в связи с тем, что, мол, иранские власти не меняют своей политики без внешнего давления".

"Проблема в том, что под внешним - и прежде всего американским - давлением вообще мало кто меняет свою политику, если только речь не идет о союзниках США. Тот же кубинский пример показывает, что можно не обладать ни нефтью, ни ядерным оружием, ни мощной экономикой - и все равно десятилетиями жить под американскими санкциями без каких-либо перемен во внешней и внутренней политике", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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