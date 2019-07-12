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12.07.2019
ТАСС

В NASA разъяснили конгрессменам бессмысленность демонтажа МКС и ее перевода на орбиту Луны

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA/Newsmakers

Космическое ведомство США изучало различные сценарии

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Демонтаж международной космической станции (МКС) с целью ее перевода на орбиту Луны по частям представляется специалистам невозможным и бессмысленным. Это пояснил в среду заместитель администратора НАСА по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер на слушаниях в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям Конгресса США.

Ему был задан вопрос, не будет ли практичнее законсервировать МКС или перевести ее целиком или сегментами на орбиту естественного спутника Земли в свете приближения срока завершения эксплуатации станции в 2024 году. "Космическая станция построена для того, чтобы быть обитаемой. Часть бортового оборудования требует физического нахождения экипажа на станции. Консервация станции и вывод членов экипажа на продолжительный период времени существенно затруднит задачу возобновления ее работы и возвращения астронавтов назад, когда это потребуется", - пояснил Герстенмайер.

Он раскрыл, что космическое ведомство США изучало целесообразность перевода МКС на окололунную орбиту и прорабатывало различные сценарии. "Такая идея может показаться привлекательной, однако она представляется непрактичной. Это потребует огромных расходов энергии, множества витков <...>. Но даже если это получится, будет физически невозможно заставить крупные фрагменты станции совершать маневры", - пояснил заместитель администратора NASA, уточнив, что даже небольшие части орбитального комплекса при демонтаже придется сохранять в диапазоне нынешней орбиты МКС.

Сейчас участниками проекта МКС являются 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и 10 государств Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция). Первоначально планировалось, что эксплуатация станции завершится в 2015-2016 годах. Однако 4 ноября 2014 года в Париже на встрече стран - участниц программы срок использования МКС был продлен до 2020 года. Затем они договорились эксплуатировать ее как минимум до 2024 года.

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