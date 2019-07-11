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11.07.2019
ТАСС

Совет директоров "Калашникова" рекомендовал выплату 43,7 млн рублей дивидендов за 2018 год

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АО "Концерн "Калашников"
АО "Концерн "Калашников".
Источник изображения: vpk-news.ru

Датой проведения внеочередного собрания акционеров было назначено 9 августа

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет директоров концерна "Калашников" рекомендовал направить на выплату дивидендов 43,734 млн рублей по итогам 2018 года, что составляет 25% от чистой прибыли за прошлый год. Об этом говорится в сообщении компании.

"В связи с непринятием решения годовым общим собранием акционеров общества по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года до получения рекомендаций совета директоров общества, рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующее решение: "Выплатить дивиденды в размере 25% от чистой прибыли - 43 734 302,26 рублей в денежной форме", - говорится в сообщении.

Датой проведения внеочередного собрания акционеров назначено 9 августа.

Выплата дивидендов будет осуществлена в течение 25 рабочих дней с момента составления списка лиц, имеющих право на их получение. Список будет составлен 20 августа 2019 года.

"Транскомплектхолдингу" принадлежит 75% - 1 акция концерна "Калашников", Ростеху - 25% + 1 акция.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
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