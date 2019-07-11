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11.07.2019
Интерфакс-АВН

Главком сил НАТО в Европе и начальник генштаба РФ условились поддерживать военные линии связи

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Генерал ВВС США Тод Уолтерс
Генерал ВВС США Тод Уолтерс.
Источник изображения: © AFP 2019, Petras Malukas

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов договорились продолжить использование военных линий связи в будущем, сообщила в среду пресс-служба штаба ОВС в Монсе (Бельгия).

"Верховный главнокомандующий НАТО и российский начальник Генерального штаба обменялись мнениями о соответствующей военной активности и учениях. Два военных лидера используют этот канал связи для обеспечения военной предсказуемости и прозрачности", - говорится в коммюнике.

"Генерал Уолтерс и генерал Герасимов договорились и дальше использовать военные линии связи в будущем", - отмечается в документе.

"Сегодняшняя встреча отражает приоритет, который НАТО придает прозрачности и предсказуемости, и демонстрирует готовность использовать этот важный канал связи между НАТО и российским военным руководством для данной цели", - заявили в ставке главкома ОВС НАТО в Европе.

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Страны
Бельгия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
NATO
Военные учения
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