Главком сил НАТО в Европе и начальник генштаба РФ условились поддерживать военные линии связи

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов договорились продолжить использование военных линий связи в будущем, сообщила в среду пресс-служба штаба ОВС в Монсе (Бельгия).

"Верховный главнокомандующий НАТО и российский начальник Генерального штаба обменялись мнениями о соответствующей военной активности и учениях. Два военных лидера используют этот канал связи для обеспечения военной предсказуемости и прозрачности", - говорится в коммюнике.

"Генерал Уолтерс и генерал Герасимов договорились и дальше использовать военные линии связи в будущем", - отмечается в документе.

"Сегодняшняя встреча отражает приоритет, который НАТО придает прозрачности и предсказуемости, и демонстрирует готовность использовать этот важный канал связи между НАТО и российским военным руководством для данной цели", - заявили в ставке главкома ОВС НАТО в Европе.