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11.07.2019
Интерфакс-АВН

Шри-Ланка и США ведут переговоры о новом соглашении по оборонному сотрудничеству

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Ранил Викрамасингхе
Ранил Викрамасингхе.
Источник изображения: ИА Regnum

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Шри-Ланка обсуждает с США новое соглашение о военном сотрудничестве, которое заменит договор 1995 года и облегчит доступ американским военнослужащим в эту страну, сообщают западные СМИ со ссылкой на премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе.

В то же время премьер, выступая в парламенте, отметил, что речь не идет о постоянном военном присутствии США на острове. Он добавил, что в проекте нового соглашения содержатся положения, которые власти Шри-Ланки принять не могут, но не уточнил, что именно имеется в виду.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в свою очередь ранее заявил, что не позволит заключать какие-либо соглашения, которые облегчат США доступ к территории острова.

"Я не допущу соглашения, цель которого - предать народ. Некоторые иностранные силы хотят развернуть на Шри-Ланке одну из своих баз. Я не позволю им заявиться в нашу страну и подрывать наш суверенитет", - заявлял он, пригрозив при этом применить право вето в отношении готовящегося соглашения.

Тем не менее, напоминают СМИ, по соглашению 2007 года США и Шри-Ланка уже имеют доступ к портам и аэропортам друг друга.

В октябре прошлого года власти Шри-Ланки назвали неверными заявления США о том, что Китай может создать базу передового развертывания в порту Хамбантота, который в 2017 году был передан в аренду китайской компании.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Шри-Ланка
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