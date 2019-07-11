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11.07.2019
Военно-промышленный курьер

Авиастроители из Таганрога намерены взыскать 1 млрд рублей с МЧС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, разработчика самолетов-амфибий Бе-200, сообщил в арбитражном суде Москвы, что предприятие просит взыскать с МЧС России более 1 миллиарда рублей долга за шестой поставленный министерству самолет Бе-200.

Бе-200 — российский самолет-амфибия, разработанный ТАНТК и ранее собиравшийся на Иркутском авиационном заводе. Самолет предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок.

По информации РИА Новости, это воздушное судно стоимостью более 1,4 миллиарда рублей было поставлено изготовителем заказчику в феврале. Как заявил представитель истца, оплата за него не произведена, и с учетом аванса долг в настоящее время превышает 1 миллиард рублей.

Следует отметить, что ответчик иска не признает. Как утверждает представитель МЧС, заказчик не может перечислить деньги по вине поставщика, так как ТАНТК, входящее в Объединенную авиастроительную корпорацию, направляет ненадлежащим образом оформленные документы. В частности, в них неправильно указана ставка НДС. По словам ответчика, министерство трижды возвращало документы с замечаниями, которые до сих пор не устранены.

Суд назначил рассмотрение спора по существу на 26 сентября.

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Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Компании
ИАЗ
МЧС
ОАК
ТАНТК им. Бериева
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