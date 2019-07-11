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11.07.2019
Интерфакс-АВН

Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25

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Су-25
Су-25.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Массовое десантирование в Крыму прикроют с воздуха истребители Су-27 и штурмовики Су-25, а контроль воздушной обстановки обеспечат "летающий радар" А-50У и самолет-ретранслятор Ил-22, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках заключительного этапа учений с практическим десантированием будут задействованы более 40 самолетов Ил-76, а также два звена самолетов оперативно-тактической авиации Южного военного округа. Контроль воздушной обстановки и управление экипажами в воздухе будет осуществлять экипажи самолетов А-50У и Ил-22-СУРТ", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, в основном эпизоде учений примут участие более 50 авиационных экипажей.

Совместные учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА) стартовали 8 июля, основной этап учений состоится 11 июля на полигоне Чауда в Крыму. Маневры проходят под руководством командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова, который на аэродроме Иваново-Северный командующий постановил задачи авиационным экипажам.

При подготовке к эпизоду летчики изучили район полетов, десантирования, маршруты движения и порядок действия в различных нештатных ситуациях.

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3 комментария
№1
11.07.2019 05:12
Масштабное показательное шоу.
-1
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№2
11.07.2019 17:47
Цитата, Восход сообщ. №1
Масштабное показательное шоу.
И часто у нас такая "показуха"?
40 самолётов с двух аэродромов есть? На 1500км есть? Сброс техники и десантников есть? Так чем Вы не довольны?
Показуха?
0
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№3
11.07.2019 17:49
Цитата, Восход сообщ. №1
Масштабное показательное шоу.
И часто у нас такая "показуха"?
40 самолётов с двух аэродромов есть? На 1500км есть? Сброс техники и десантников есть? Так чем Вы не довольны?
Вы уверены, что это показуха? А для них нет, для них - это жизнь.
0
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