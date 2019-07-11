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11.07.2019
Интерфакс-АВН

Суд отменил взыскание с ЦС "Звездочка" в пользу Минобороны РФ 462 млн руб. неустойки

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Центр судоремонта "Звездочка"
Центр судоремонта "Звездочка".
Источник изображения: Пресс-служба Центр судоремонта "Звездочка"

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Девятый арбитражный апелляционный суд 8 июля отменил решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с АО "Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск, Архангельская область) в пользу Минобороны РФ 461,6 млн рублей неустойки.

Как отмечается в информации на сайте суда, апелляционный суд отказал ведомству во взыскании с предприятия 461,6 млн рублей неустойки.

Из материалов дела следует, что 4 апреля 2014 года стороны заключили контракт на выполнение работ для нужд Минобороны России по ракетному крейсеру "Устинов".

Цена контракта составляет 4,8 млрд рублей.

Работы должны были быть выполнены до 15 декабря 2017 года.

Представитель Минобороны РФ на заседании заявил, что по состоянию на 16 апреля 2018 года работы по контракту исполнитель не завершил.

Просрочка выполнения работ за период с 15 декабря 2017 года по 16 апреля 2018 года составляет 123 дня. Неустойка за этот период составила 461,6 млн рублей.

Суд первой инстанции, исследовав материалы дела, 8 апреля удовлетворил иск ведомства.

АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей. Предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация".

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Страны
Россия
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
ОСК
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