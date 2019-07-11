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11.07.2019
ТАСС

Черноморский флот опроверг заход корабля "Сметливый" в зону учений Sea Breeze

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Сторожевой корабль Военно-морского флота России "Сметливый"
Сторожевой корабль Военно-морского флота России "Сметливый".
Источник изображения: © Алексей Павлишак/ТАСС

Российский сторожевой корабль действует в строгом соответствии с нормами международного права, отметили в пресс-службе флота

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Черноморский флот (ЧФ) назвал не соответствующей действительности информацию о заходе сторожевого корабля "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze - 2019. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы ЧФ.

"Сообщение ВМС Украины о якобы [имевшем место] заходе сторожевого корабля Черноморского флота "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze - 2019 не соответствует действительности", - указывается в документе.

В пресс-службе уточнили, что "Сметливый" действует в строгом соответствии с нормами международного права. Сейчас, как подчеркнули на Черноморском флоте, "Сметливый" выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО, чтобы принять оперативные меры реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций с угрозой гражданскому судоходству.

Ранее в среду командование ВМС Украины заявило, что, несмотря на предупреждение для мореплавателей, "Сметливый" зашел в закрытый район, где во время учений Sea Breeze - 2019 проводились стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции. Также утверждалось, что российский корабль не ответил на запросы.

Многонациональные учения Sea Breeze - 2019 проходят в северо-западной части Черного моря в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Планируется, что они продлятся до 12 июля.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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