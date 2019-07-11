Войти
11.07.2019
ТАСС

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" выйдет на ходовые испытания в конце лета

561
0
0
Большой десантный корабль "Петр Моргунов"
Большой десантный корабль "Петр Моргунов".
Источник изображения: Пресс-служба ВМФ

Он оснащен транспортно-боевым вертолетом КА-29 и имеет шестиствольные автоматические пушки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов" проекта 11711 выйдет на заводские ходовые испытания в конце лета, передать судно ВМФ России планируется в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил в среду генеральный директор Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Эдуард Ефимов на Международном военно-морском салоне.

По его словам, по результатам испытаний головного БДК проекта 11711 "Иван Грен" были учтены замечания представителей государственной комиссии.

"Доработки и изменения, которые возможно было сделать на той стадии технической готовности корабля, мы внесли в проект и, соответственно, учли при строительстве "Петра Моргунова", - подчеркнул он.

Контракт на строительство БДК "Петр Моргунов" - первого серийного корабля проекта 11711 - был подписан с Минобороны РФ в сентябре 2014 года, заложили корабль на заводском стапеле в июне 2015 года. "Петр Моргунов" был спущен на воду 25 мая 2018 года. Головной корабль этого проекта "Иван Грен" принят в боевой состав ВМФ России 20 июня 2018 года.

БДК проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП, либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 миллиметров, корабль оснащен транспортно-боевым вертолетом Ка-29.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-29
Компании
Минoбороны РФ
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
Похожие новости
29.04.2019
Большой десантный корабль "Петр Моргунов" в середине июня впервые выйдет в море
24.04.2019
В Калининграде заложили два десантных корабля проекта 11711 для ВМФ России
09.04.2019
Минобороны может заказать еще два БДК проекта 1171 "Иван Грен"
10.10.2018
БДК "Иван Моргунов" планируют передать ВМФ в 2019 году - ПСЗ "Янтарь"
05.04.2018
Большой десантный корабль "Иван Грен" завершает государственные испытания на Балтике
20.02.2018
Невское ПКБ разработало модернизированную версию БДК "Иван Грен"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:41
  • 35
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 18:37
  • 48
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор