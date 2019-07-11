Большой десантный корабль "Петр Моргунов" выйдет на ходовые испытания в конце лета

Он оснащен транспортно-боевым вертолетом КА-29 и имеет шестиствольные автоматические пушки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов" проекта 11711 выйдет на заводские ходовые испытания в конце лета, передать судно ВМФ России планируется в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил в среду генеральный директор Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Эдуард Ефимов на Международном военно-морском салоне.

По его словам, по результатам испытаний головного БДК проекта 11711 "Иван Грен" были учтены замечания представителей государственной комиссии.

"Доработки и изменения, которые возможно было сделать на той стадии технической готовности корабля, мы внесли в проект и, соответственно, учли при строительстве "Петра Моргунова", - подчеркнул он.

Контракт на строительство БДК "Петр Моргунов" - первого серийного корабля проекта 11711 - был подписан с Минобороны РФ в сентябре 2014 года, заложили корабль на заводском стапеле в июне 2015 года. "Петр Моргунов" был спущен на воду 25 мая 2018 года. Головной корабль этого проекта "Иван Грен" принят в боевой состав ВМФ России 20 июня 2018 года.

БДК проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП, либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 миллиметров, корабль оснащен транспортно-боевым вертолетом Ка-29.