Планируются переговоры начальника Генштаба РФ с главкомом НАТО
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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ходе пребывания в Баку Валерий Герасимов проведет переговоры с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Тодом Уолтерсом.
Также планируются переговоры с военно-политическим руководством республики.
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