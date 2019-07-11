Планируются переговоры начальника Генштаба РФ с главкомом НАТО

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе пребывания в Баку Валерий Герасимов проведет переговоры с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Тодом Уолтерсом.

Также планируются переговоры с военно-политическим руководством республики.