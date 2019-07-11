Войти
11.07.2019
Российская газета

Новый авианосец проекта "Ламантин" представили в Петербурге

448
0
0
Источник изображения: Министерство обороны РФ

В России разработали проект нового тяжелого авианосца, сопоставимого по характеристикам с американскими кораблями класса Nimitz. Макет представлен на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Разработчиком проекта 11430Э "Ламантин" является Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ). На стенде предприятия представлены основные тактико-технические характеристики авианосца будущего. Корабль получит атомную энергетическую установку, его оснастят трамплином, двумя электромагнитными катапультами, четырьмя аэрофинишерами.

Водоизмещение "Ламантина" составит 80-90 тысяч тонн. Длина судна - 350 метров, автономность - около 120 суток, скорость полного хода - 30 узлов. Экипаж авианосца - 2800 человек, в состав авиагруппы будут входить 800 человек. В общей сложности на корабле можно будет разместить до 60 летательных аппаратов различного типа: тяжелые и легкие истребители, корабельные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, до 10 беспилотников. Срок службы авианосца - свыше 50 лет, сообщает ТАСС.

Действовать он сможет как на океанских и морских просторах, так и в прибрежной зоне. Варианты применения самые разнообразные - от обеспечения боевой устойчивости корабельных группировок ВМС и нанесения ударов по воздушным, наземным и морским (в том числе подводным) целям до прикрытия морского десанта от ударов с воздуха.

Отметим, что сейчас в России разрабатываются проекты сразу нескольких перспективных авианосцев. Например, еще в 2013 году был представлен многоцелевой авианосец "Шторм", который по задумке конструкторов будет способен принять на борт до 90 самолетов и вертолетов. Главная его изюминка - ледовый класс, что позволит кораблю заходить в Арктику. "Крыловский государственный научный центр" представил на форуме "Армия-2019" легкий авианосец водоизмещением 44 тысячи тонн (до 46 летательных аппаратов).

Как уже писала "РГ", Министерство обороны России сейчас работает над тактико-техническим заданием на перспективный авианосец для ВМФ, какой из проектов в итоге станет приоритетным, пока говорить рано.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
1496М1
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
1143 Кречет
23000 Шторм
Nimitz
Авианосец
Арктика
АРМИ-20XX
БПЛА
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
24.08.2018
Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
20.07.2017
Наследник "Ульяновска". Каким будет новый российский авианесущий крейсер
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:37
  • 48
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 18:03
  • 34
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор