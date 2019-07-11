Главком ВМФ РФ сообщил, что флот получит атомный авианосец, но не в ближайшей перспективе

Со слов Николая Евменова, Россия будет развивать строительство авианосцев, исходя из имеющихся возможностей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Атомный авианосец будет в составе Военно-морского флота РФ, но не в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам в среду главком ВМФ РФ Николай Евменов на Международном военно-морском салоне.

"Атомный авианосец, конечно, будет, но не в ближайшей перспективе", - сказал Евменов. По его словам, Россия будет развивать строительство авианосцев, исходя из имеющихся возможностей.

По мнению Еменова, за авианосцами будущее. "Строить мы их будем, но, наверное, сейчас время не пришло. Время пришло восстановить техническую готовность того, что у нас есть, и дать задел на будущее", - подчеркнул главком.

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в свою очередь добавил, что тематика создания авианосцев является для ОСК актуальной и предприятия корпорации готовы к этой работе.

"Специалисты и технические компетенции для постройки авианосца тех размерений, о которых мы говорили, существуют. Как только будет сигнал "на старт", тут же приступим к этой работе", - сказал Рахманов.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что Минобороны начало работы по формированию тактико-технического задания на перспективный атомный авианосец.

Проекты авианосцев

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, который проходит с 10 по 14 июля, Невское проектно-конструкторское бюро (входит в ОСК) представило новейший атомный авианосец проекта 11430Э "Ламантин".

Крыловский государственный научный центр на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" показал концепт-проект среднего авианосца с атомным реактором и вспомогательной газотурбинной установкой водоизмещением 76 тыс. тонн, способного нести до 100 летательных аппаратов.