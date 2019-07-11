Журналистам удалось попасть на закрытые похороны подводников, одно заявление привлекло внимание

В прессе появились некоторые детали закрытых похорон офицеров, погибших в аварии на подводной лодке АС-12. Корреспондент финской газеты встретилась с журналистом, написавшим статью о том, как проходила эта церемония, и попросила его прокомментировать слова о предотвращении катастрофы планетарного масштаба, прозвучавшие в траурной речи. Свое мнение по этому вопросу высказал и финский военный эксперт.

"Они не допустили катастрофы планетарного масштаба"

Шестого июля состоялись похороны 14 морских офицеров, погибших во время аварии на подводной лодке в Баренцевом море. Церемония проходила под контролем служб безопасности.

У обычных СМИ и простых людей не было свободного доступа к кладбищу. По словам официальных лиц, личность многих участников похоронной церемонии хотели сохранить в тайне.

Несмотря на это, некоторые российские СМИ все же опубликовали видео частного характера и записи речей с похоронной церемонии.

Журналисты некоторых государственных телеканалов были приглашены официально. На церемонию попали и независимые российские журналисты без камер, растворившиеся в группе приглашенных. Когда официальная часть закончилась, и некоторые участники церемонии ушли, на мероприятие были допущены представители остальных СМИ.

Российская пресса обратила внимание на заявление, которое, по информации газеты "Фонтанка", сделал помощник командующего флотом, капитан первого ранга Сергей Павлов. Павлов отвечал за организацию похорон и, как пишет газета, сказал следующее:

"Они все разделили одну на всех общую судьбу, ценой своей жизни спасли жизни своих товарищей, спасли корабль, не допустили катастрофы планетарного масштаба".

Павлов не объяснил значение своих слов, и пока в российских СМИ не появилось анализа того, что он мог подразумевать.

Произнес речь и заместитель министра обороны, генерал-полковник Андрей Картаполов. Он тоже говорил о жертвенности офицеров и сравнил их поступки с подвигами других русских офицеров-подводников.

"Ценой своей жизни они спасли жизни других, предотвращая гибель корабля. Следуя суровым морским законам, они задраили крышку люка. Так могут поступить только настоящие герои, только русские моряки, - сказал Картаполов. - История российского флота помнит подвиги капитана третьего ранга Хаславского, капитан-лейтенантов Чудинова и Поликарпова, которые ценой свой жизни в уже далеком 1970 году заглушили аварийный ядерный реактор на подводной лодке К-8. Капитан-лейтенантов Захарчука, Кирилова и Авдеева, которые в 1976 году на подводной лодке К-47 при ликвидации пожара загерметизировались в помещении аварийного отсека, ценой своей жизни обеспечили живучесть корабля".

По речи Картаполова можно сделать вывод, что слова Павлова о предотвращении "катастрофы планетарного масштаба" были связаны именно с тем, что офицеры не допустили взрыва ядерного реактора.

Согласно русской службе "Би-би-си" (BBC), все 14 гробов на похоронах были открыты в соответствии с православными традициями.

По словам журналиста Ивана Чеснокова, лица покойных скорее напоминали маски, потому что на них было много пудры и тонального крема. На подбородках некоторых офицеров были заметны швы.

Для своей статьи Чесноков спросил у моряков в униформе, стоявших у гроба, что произошло с лицами покойных.

"Пожар и вода", - тихо ответил мужчина.

"Илта-Саномат" встретилась с журналистом, написавшим статью о похоронах офицеров для "Би-би-си". Он тоже слышал слова Павлова о предотвращении катастрофы планетарного масштаба.

"Я слышал эти слова, но я не уверен, что он произнес их всерьез. Может быть, офицеры действительно предотвратили катастрофу. Также может быть, что это просто красивые слова. Тяжело оценить ситуацию, потому что информации очень мало", - поделился своим мнением Чесноков.

Военный профессор Университета национальной обороны Финляндии Петтери Лалу (Petteri Lalu) сказал "Илта-Саномат", что заявление о предотвращении катастрофы планетарного масштаба частично могло быть простой риторикой.

"Думаю, оратор скорее хотел подчеркнуть жертвенность покойных, а не рассуждал о реальном предотвращении угрозы планетарного масштаба", - сказал Лалу.

Ядерные реакторы подводных лодок - небольшие, они вряд ли могут стать причиной крупного загрязнения окружающей среды. По мнению Лалу, важно помнить, что в мире уже было несколько аварий на подводных лодках, которые не привели к катастрофам "планетарного масштаба".

"Реакторы подлодок не относятся к типу чернобыльских. Утечка ядерных материалов, особенно плутония, опаснее реакторов затонувших подлодок. К тому же неизвестно, были ли на этом судне ядерные материалы", - сообщил Лалу.

Российские власти не подтвердили прессе даже то, к какому типу относилась подлодка, потерпевшая аварию. В российских СМИ ее обычно называют "Лошариком" или АС-12 (АС-31).

Известно, что сейчас Россия занимается разработкой нового подводного вооружения и новых судов, так что - по крайней мере, в теории - речь может идти о другом типе судна или об эксперименте, связанном с разработкой оружия.

Согласно одной из догадок российской прессы, экипаж судна занимался поиском торпеды "Посейдон", утраченной ранее на испытаниях.

Россия уже сообщала, что занимается разработкой подводной системы вооружения, управляемой искусственным интеллектом, которая может незаметно доставить ядерное взрывное устройство на любое побережье. Система вооружения называется "Посейдон", и на Западе ее называют "торпедой апокалипсиса".

""Спасение" торпеды "Посейдон" - одна из многих версий, но, на мой взгляд, не самая вероятная. Сообщение о том, что на "Лошарике" произошла авария, кажется вполне реальным. Возможно, в этой трагедии участвовало какое-то другое судно, но доказательств этому нет", - считает Лалу.

Арья Паананен (Arja Paananen)