Корвет "Гремящий" выйдет на второй этап испытаний после Главного военно-морского парада

Завершенный постройкой для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге головной корвет "Гремящий" проекта 20385 на размагничивании, 24.11.2018.

Он станет первым кораблем - носителем ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Корвет "Гремящий" начнет второй этап ходовых испытаний после участия в Главном военно-морском параде. Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев на Международном военно-морском салоне.

"На корвете "Гремящий" в ходе первого этапа заводских ходовых испытаний закрыто более половины ходовых удостоверений. Соответственно, на следующем этапе необходимо закрыть оставшуюся часть ходовых удостоверений. Сейчас корвет готовится к участию в Главном военно-морском параде, после которого начнет подготовку ко второму этапу ходовых испытаний", - сказал Пономарев.

По его словам, корвету предстоят испытания вертолетного комплекса, работы по буксировке, приему жидких грузов, испытания спецоборудования и так далее.

"Гремящий" - головной корвет проекта 20385, заложенный 1 февраля 2012 года и спущенный на воду в июне 2017 года. Корветы этого проекта разработаны ЦМКБ "Алмаз", предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Корвет "Гремящий" станет первым кораблем - носителем ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте. Планируется, что он войдет в состав флота до конца 2019 года.

Девятый Международный военно-морской салон открывается в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля. Организатором выступает Минпромторг при поддержке Минобороны, МИД, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО "Рособоронэкспорт" и правительства Петербурга. Ожидается участие в нем 45 официальных делегаций из 33 государств, 28 компаний из 19 стран.