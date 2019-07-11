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11.07.2019
ТАСС

Корвет "Гремящий" выйдет на второй этап испытаний после Главного военно-морского парада

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Корвет "Гремящий" проекта 20385
Завершенный постройкой для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге головной корвет "Гремящий" проекта 20385 на размагничивании, 24.11.2018.
Источник изображения: Deadushka Mitrich / forums.airbase.ru

Он станет первым кораблем - носителем ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Корвет "Гремящий" начнет второй этап ходовых испытаний после участия в Главном военно-морском параде. Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев на Международном военно-морском салоне.

"На корвете "Гремящий" в ходе первого этапа заводских ходовых испытаний закрыто более половины ходовых удостоверений. Соответственно, на следующем этапе необходимо закрыть оставшуюся часть ходовых удостоверений. Сейчас корвет готовится к участию в Главном военно-морском параде, после которого начнет подготовку ко второму этапу ходовых испытаний", - сказал Пономарев.

По его словам, корвету предстоят испытания вертолетного комплекса, работы по буксировке, приему жидких грузов, испытания спецоборудования и так далее.

"Гремящий" - головной корвет проекта 20385, заложенный 1 февраля 2012 года и спущенный на воду в июне 2017 года. Корветы этого проекта разработаны ЦМКБ "Алмаз", предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Корвет "Гремящий" станет первым кораблем - носителем ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте. Планируется, что он войдет в состав флота до конца 2019 года.

Девятый Международный военно-морской салон открывается в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля. Организатором выступает Минпромторг при поддержке Минобороны, МИД, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО "Рособоронэкспорт" и правительства Петербурга. Ожидается участие в нем 45 официальных делегаций из 33 государств, 28 компаний из 19 стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Гремящий
Компании
Минпромторг РФ
РОЭ
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20385
Калибр КР
ТОФ
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1 комментарий
№1
11.07.2019 05:38
Ну ни первым он станет, первыми стали модернизированный БПК пр.1155 (Шапошников, кажется) и прошедший модернизацию АПРК "Омск".

Но корвету безусловно будем рады.
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