Войти
11.07.2019
ЦАМТО

Стратегические ракетчики проходят переподготовку на новый ракетный комплекс "Ярс"

555
0
+3
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 10 июля. Более 200 военнослужащих одного из ракетных полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дислоцированного в Иркутске, приступили к очередному этапу переподготовки на новый ПГРК "Ярс" в Архангельской области.

Подготовка для стратегических ракетчиков организуется в соответствии с занимаемыми должностями. Это, прежде всего, боевые расчеты пуска, специалисты связи, охраны и систем энергоснабжения, а также механики-водители автономных пусковых установок.

Программа переподготовки предусматривает проведение занятий, как в учебном центре, так и в испытательном центре ракетных комплексов космодрома Плесецк, что позволит стратегическим ракетчикам более детально и углубленно изучить системы и агрегаты ракетного комплекса "Ярс", реально увидеть оснащение агрегатов и провести практические тренировки по отдельным вопросам.

Весь процесс состоит из трех этапов. Первый этап проводится на базе ракетного соединения и включает теоретическую подготовку военнослужащих. Второй этап проходит в учебном центре на космодроме Плесецк, а заключительный, практический – непосредственно в ракетном полку при вводе комплекса в эксплуатацию.

Каждый этап переподготовки военнослужащих завершается сдачей зачетов и находится под контролем отдела боевой подготовки РВСН, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ПГРК
Плесецк
Похожие новости
28.06.2018
Ракетчики Йошкар-Олинского соединения РВСН проходят переподготовку на ПГРК "Ярс"
21.09.2017
Минобороны провело испытательный пуск ракеты "Ярс" с Плесецка
25.01.2017
Траектория сдерживания
23.03.2016
Военнослужащие Иркутского соединения РВСН приступили к переподготовке на новый ПГРК «Ярс»
11.07.2014
Ракетный ответ Конгрессу
16.05.2011
Москва играет с Вашингтоном в поддавки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:37
  • 48
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 18:03
  • 34
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор