Стратегические ракетчики проходят переподготовку на новый ракетный комплекс "Ярс"

ЦАМТО, 10 июля. Более 200 военнослужащих одного из ракетных полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дислоцированного в Иркутске, приступили к очередному этапу переподготовки на новый ПГРК "Ярс" в Архангельской области.

Подготовка для стратегических ракетчиков организуется в соответствии с занимаемыми должностями. Это, прежде всего, боевые расчеты пуска, специалисты связи, охраны и систем энергоснабжения, а также механики-водители автономных пусковых установок.

Программа переподготовки предусматривает проведение занятий, как в учебном центре, так и в испытательном центре ракетных комплексов космодрома Плесецк, что позволит стратегическим ракетчикам более детально и углубленно изучить системы и агрегаты ракетного комплекса "Ярс", реально увидеть оснащение агрегатов и провести практические тренировки по отдельным вопросам.

Весь процесс состоит из трех этапов. Первый этап проводится на базе ракетного соединения и включает теоретическую подготовку военнослужащих. Второй этап проходит в учебном центре на космодроме Плесецк, а заключительный, практический – непосредственно в ракетном полку при вводе комплекса в эксплуатацию.

Каждый этап переподготовки военнослужащих завершается сдачей зачетов и находится под контролем отдела боевой подготовки РВСН, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.