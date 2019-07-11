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11.07.2019
Военное обозрение

Эксперты предположили, о каких договорённостях с Обамой по Украине говорил Путин

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Президент России рассказал о договорённостях с Бараком Обамой по тематике Украины. Речь идёт о том периоде времени, когда Обама занимал пост президента Соединённых Штатов. О договорённостях Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну.

Речь идёт о телефонном разговоре (2014 года) российского лидера с тогдашним президентом США.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Владимира Путина, договорённости с Бараком Обамой касались разразившегося на Украине кризиса. При этом Путин отказался конкретизировать, о каких конкретно договорённостях идёт речь.

По словам президента России, с американской стороны договорённости выполнены не были.

Путин отметил, что, даже исходя из того факта, что Барак Обама уже не является главой американского государства, он (Путин) не хотел бы вдаваться в подробности того телефонного разговора.

Эксперты предположили, что речь шла о вопросе недопущения вмешательства США в дела Украины и о недопущении сознательной дестабилизации у границ России с попыткой (которая в конечном итоге для США увенчалась успехом) привести к власти в Киеве русофобские элиты с использованием радикальных националистических сил. Как известно, ранее сами США признали, что для победы майдана успели вложить в Украину около 5 миллиардов долларов. После телефонного разговора Путина и Обамы Вашингтон продолжил политику вмешательства в дела Украины, на что Россия не могла не отреагировать.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Барак Обама
Путин Владимир
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