Соединения ЮВО проведут за лето около 100 тактических учений в Крыму и Закавказье

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Порядка 100 двусторонних ротных тактических учений проведут док конца лета соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Закавказье и Крыму, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев в среду.

"В соединениях общевойсковых армий Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на территории Абхазии и Южной Осетии, а также в частях 102-й российской военной базы в Армении до сентября в соответствии с планом боевой подготовки будет проведено около 100 ротных тактических учений", - сказал Астафьев.

По его словам, главным условием учений будет "применение командирами подразделений опыта современных вооруженных конфликтов, нестандартных решений в управлении штатными и приданными подразделениями, возможностей разведывательно-огневых и ударных контуров".