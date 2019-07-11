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11.07.2019
Интерфакс-АВН

Соединения ЮВО проведут за лето около 100 тактических учений в Крыму и Закавказье

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Военнослужащие Южного военного округа. Архивное фото
Военнослужащие Южного военного округа. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Порядка 100 двусторонних ротных тактических учений проведут док конца лета соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Закавказье и Крыму, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев в среду.

"В соединениях общевойсковых армий Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на территории Абхазии и Южной Осетии, а также в частях 102-й российской военной базы в Армении до сентября в соответствии с планом боевой подготовки будет проведено около 100 ротных тактических учений", - сказал Астафьев.

По его словам, главным условием учений будет "применение командирами подразделений опыта современных вооруженных конфликтов, нестандартных решений в управлении штатными и приданными подразделениями, возможностей разведывательно-огневых и ударных контуров".

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