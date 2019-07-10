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10.07.2019
Интерфакс-АВН

Вашингтон предупреждает Анкару о последствиях приобретения С-400

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Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство
Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - США по-прежнему настроены против поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 в Турцию, и Анкара в связи с этой сделкой может столкнуться с проблемами, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

"Наша позиция здесь, в госдепартаменте, в отношении Турции и С-400 не изменилась", - сказала она на брифинге в госдепартаменте.

"Все знают, власти Турции знают о законодательстве, прошедшем через Конгресс - о законе CAATSA", - продолжила она.

По словам представителя госдепартамента, если Турция получит С-400, то она может столкнуться с негативными последствиями. "Эти последствия касаются участия (Турции - ИФ) в программе самолетов F-35", - пояснила она.

Она также заявила, что руководство госдепа США занимало последовательную позицию по проблеме С-400.

Ранее турецкий телеканал "Хабертюрк" сообщил, что российские ЗРС С-400 могут доставить в Турцию в течение вторника.

Информированный российский источник сообщал ранее "Интерфаксу", что Россия может начать поставки Турции ЗРС С-400 в первой половине июля.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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