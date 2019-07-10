Президент ассоциации ветеранов "Альфы" Гончаров сообщает о трех сотрудниках спецподразделения, проходящих по делу о разбое

Он полагает, что офицеры "Альфы" осуществляли "силовую поддержку" при разбое

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров сообщил о трех задержанных офицерах спецподразделения, проходящих по делу о разбое, по его мнению, они не были зачинщиками преступления.

"По моим данным, это три человека из "Альфы" и один из "Вымпела", при этом двое из них отпущены под домашний арест",- сказал Гончаров "Интерфаксу"

Он подчеркнул, что за 45 лет существования спецподразделения это случай, когда офицеры элитного подразделения "участвуют в такой противоправной деятельности"

"Я думаю, что участие "Альфы" и "Вымпела" являлось силовой поддержкой, я не думаю, что они были зачинщиками этого экономического преступления. Насколько я знаю, там есть управление К (одно из подразделений Службы экономической безопасности ФСБ - ИФ), которое курирует экономическую безопасность в российских банках, я думаю, они и были организаторами преступления", - заявил Гончаров.

При этом он добавил, что следствие по делу продолжается, и точку в нем поставит суд.

"На сегодня уже можно говорить о больших вопросах, которые возникнут (в ходе следствия - ИФ) и это конечно очень неприятно для нас, ветеранов", - заключил собеседник агентства.

5 июля военный суд отправил под арест до августа пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое, ещё двум избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. "Всего поступали материалы по семи сотрудникам ФСБ РФ, в отношении пятерых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до августа, ещё двум - домашний арест", - сообщили "Интерфаксу" в Московском гарнизонном военном суде.

Фигурантами дела являются сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении "К", а также офицеры спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".

Все они подозреваются в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 (разбой, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ.

По данным источников агентства, "один из фигурантов раньше работал в так называемом "банковском отделе" и занимался выявлением "обнальных" площадок. Перейдя в другой отдел, решил заработать и вместе со своим коллегой стал заниматься вымогательством у тех же самых организаций, которые специализировались на обналичке", - рассказал собеседник агентства.

Затем, по его данным, коллеги из СЭБ привлекли к делу спецназовцев.

О незаконной деятельности стало известно руководству службы, которое дало ход расследованию в отношении сотрудников спецслужбы.