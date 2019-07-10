Войти
10.07.2019
Интерфакс-АВН

Президент ассоциации ветеранов "Альфы" Гончаров сообщает о трех сотрудниках спецподразделения, проходящих по делу о разбое

725
0
0
Альфа
Фото из календаря Альфы за 2013г.
Источник изображения: twower.livejournal.com

Он полагает, что офицеры "Альфы" осуществляли "силовую поддержку" при разбое

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров сообщил о трех задержанных офицерах спецподразделения, проходящих по делу о разбое, по его мнению, они не были зачинщиками преступления.

"По моим данным, это три человека из "Альфы" и один из "Вымпела", при этом двое из них отпущены под домашний арест",- сказал Гончаров "Интерфаксу"

Он подчеркнул, что за 45 лет существования спецподразделения это случай, когда офицеры элитного подразделения "участвуют в такой противоправной деятельности"

"Я думаю, что участие "Альфы" и "Вымпела" являлось силовой поддержкой, я не думаю, что они были зачинщиками этого экономического преступления. Насколько я знаю, там есть управление К (одно из подразделений Службы экономической безопасности ФСБ - ИФ), которое курирует экономическую безопасность в российских банках, я думаю, они и были организаторами преступления", - заявил Гончаров.

При этом он добавил, что следствие по делу продолжается, и точку в нем поставит суд.

"На сегодня уже можно говорить о больших вопросах, которые возникнут (в ходе следствия - ИФ) и это конечно очень неприятно для нас, ветеранов", - заключил собеседник агентства.

5 июля военный суд отправил под арест до августа пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое, ещё двум избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. "Всего поступали материалы по семи сотрудникам ФСБ РФ, в отношении пятерых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до августа, ещё двум - домашний арест", - сообщили "Интерфаксу" в Московском гарнизонном военном суде.

Фигурантами дела являются сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении "К", а также офицеры спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".

Все они подозреваются в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 (разбой, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ.

По данным источников агентства, "один из фигурантов раньше работал в так называемом "банковском отделе" и занимался выявлением "обнальных" площадок. Перейдя в другой отдел, решил заработать и вместе со своим коллегой стал заниматься вымогательством у тех же самых организаций, которые специализировались на обналичке", - рассказал собеседник агентства.

Затем, по его данным, коллеги из СЭБ привлекли к делу спецназовцев.

О незаконной деятельности стало известно руководству службы, которое дало ход расследованию в отношении сотрудников спецслужбы.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
06.02.2017
Во Вьетнаме открыт скульптурный портрет летчика-космонавта Виктора Горбатко
15.06.2016
Макет вместо автомата
18.04.2014
Самолеты «Ил» для покорителей космоса
18.12.2013
Северный ремонт
01.07.2011
Россия построит новый авианосец за пять лет
20.02.2008
Россия успешно завершила испытания двигателя для SuperJet-100
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 15:40
  • 53
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 10.07 15:24
  • 2
Около 2,5 кубанских десантников высадятся в Крыму в рамках учений
  • 10.07 15:10
  • 6
Почему российскому ОПК потребовалось списание 700 миллиардов рублей кредитов
  • 10.07 15:06
  • 2
Юрий Белый: "Сегодня мы занимаем лидирующие позиции на мировом рынке радиолокационных средств"
  • 10.07 15:05
  • 7747
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 14:55
  • 35
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.07 14:12
  • 28
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 10.07 13:45
  • 8
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 10.07 13:11
  • 14
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 10.07 12:42
  • 1
В отечественной медицине счет пошел на минуты
  • 10.07 12:30
  • 55
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 10.07 10:55
  • 8
Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК
  • 10.07 10:29
  • 1
В Индии заявили о создании самой быстрой в мире крылатой ракеты
  • 10.07 10:01
  • 1
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"
  • 10.07 09:58
  • 1
The National Interest (США): как Русская православная церковь влияет на поведение России